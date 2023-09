Huê (VNA) – Il y a 78 ans, le 21 août 1945, pour la première fois, le drapeau national flottait au sommet de la tour du drapeau, à Huê, devant la porte du midi (Ngo Môn). Cet événement a marqué le déclenchement de la Révolution d’Août dans l’ancienne capitale. Visite guidée par la Voix du Vietnam.

La tour du drapeau, à Huê. Photo: VNA



21 août 1945, 9 heures du matin… Le drapeau rouge à étoile jaune flotte au-dessus de la tour du drapeau, remplaçant le drapeau de la dynastie des Nguyên... C’est Dang Van Viêt et Nguyên Thê Luong qui se sont vus confier la tâche sacrée de hisser ainsi le drapeau national. Deux jours plus tard, le 23 août, la Révolution d’Août éclate à Huê. Une semaine plus tard, le 30 août donc, Bao Dai abdique et remet officiellement son sceau impérial et son épée à la délégation du gouvernement conduite par Trân Huy Liêu.

Cet évènement met fin au régime monarchique au Vietnam, et ouvre une nouvelle page d’Histoire pour notre pays, comme nous l’explique Dô Bang, le vice-président de l’Association des historiens du Vietnam.

«La remise de sceau et d’épée par Bao Dai le 30 août 1945 est la base légale qui donne au Vietnam le droit de proclamer son indépendance le 2 septembre 1945. Il fallait en passer par là pour que l’indépendance du Vietnam soit reconnue internationalement», dit-il.

«En 20 ans de règne, j’ai éprouvé beaucoup d’amertume. Je préfère être citoyen d’un pays libre plutôt que roi d’un pays assujetti», écrit Bao Dai dans son acte d’abdication. Qu’advient-il du monarque, ensuite?

«Suite à la cérémonie d’abdication, Bao Dai, désormais redevenu le simple citoyen Vinh Thuy, a été invité par le président Hô Chi Minh à se rendre à Hanoï pour travailler comme conseiller du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam. Cette décision a eu un réel impact sur les membres de la famille impériale, dont beaucoup sont allés grossir les rangs de la révolution», note le chercheur Nguyên Van Hoa.

La reconstitution de l'abdication du roi Bao Dai. Photo: vov.vn

La tour du drapeau a été construite en 1807 et a été rénovée en 1829, 1831 et 1840. Elle se compose de deux parties principales: la tour proprement dite et le mât du drapeau. La première comprend trois niveaux en forme de pyramides tronquées, empilées l’une sur l’autre, pour une hauteur totale de 17,5 mètres. Le mât mesure quant à lui 37 mètres de haut.

La tour du drapeau est aujourd’hui un symbole de l’ancienne capitale vietnamienne, qui aura été le théâtre de très nombreux évènements historiques, comme a pu le constater Nguyên Thi Thanh Nhàn, une touriste venue de la province de Thai Binh...

«On nous a présenté cette relique lors de notre visite de la cité impériale. On a également découvert la rue du 23 août, la Porte du Midi... et de nombreux autres monuments de Huê qui sont liée à l’abdication de Bao Dai», confirme-t-elle.

Par ailleurs, le musée d’histoire de la province de Thua Thiên-Huê conserve environ 600 documents, images et objets liés à la d’Août. Chaque année, le musée organise une collecte de documents et d’objets auprès de la population et des anciens combattants pour enrichir son patrimoine.

Une exposition célébrant la Révolution d’Août a été organisée, indique Nguyên Duc Lôc, le directeur du musée.

«Chaque année, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution d’Août, nous organisons de nombreuses activités. Dans les temps à venir, nous allons appliquer des technologies de l’information pour améliorer l’efficacité de ce travail. De nouveaux programmes seront mis en place sur le site web du musée, sur notre fanpage Facebook et sur d’autres réseaux sociaux», dit-il.

Depuis près de huit décennies, la tour du drapeau de la citadelle de Huê reste un témoignage du patriotisme et du courage des Huéens dans leur lutte pour l’indépendance et la liberté. – VNA