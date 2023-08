Inondations en Thaïlande. Photo : VNA



Bangkok (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a ordonné aux autorités de préparer des mesures pour faire face aux fortes pluies et aux crues soudaines qui devraient se produire dans tout le pays du 10 au 15 août.

Selon le porte-parole adjoint du gouvernement, Rachada Dhnadirek, le Premier ministre Prayut Chan-o-cha a donné cette direction après que le Centre national de commandement de l'eau (National Water Command Center-NWCC) de Thaïlande avait averti la montée continue de l'eau du Mékong jusqu'au 15 août.

Selon le NWCC, le Mékong en aval a subi plusieurs jours de pluie qui a fait monter les niveaux d'eau dans la province de Bolikhamxay au Laos. En outre, un creux dépressionnaire couvrant le Nord du Vietnam et le Sud de la Chine devrait provoquer des pluies dans les régions du Nord et du Nord-est de la Thaïlande d'ici au 15 août.

Actuellement, les autorités de huit provinces thaïlandaises situées le long du Mékong ont été invités à préparer des mesures de préparation aux inondations. Les gens vivant le long du fleuve sont aussi conseillés de surveiller de près les niveaux d'eau et de se préparer à d'éventuelles crues soudaines.

Le Département météorologique thaïlandais a averti les habitants du Nord, du Nord-Est et du Sud de se préparer à de fortes pluies tandis que 60% de la capitale Bangkok et des provinces voisines connaîtront des orages dans l'après-midi et le soir pendant quelques jours prochains.

Plus tôt cette semaine, de fortes pluies ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain dans de nombreuses localités du Nord et de l'Ouest de la Thaïlande, endommageant des routes et inondant des terres agricoles. -VNA