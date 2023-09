Bangkok, 19 septembre (VNA) – La Thaïlande et le Laos cherchent à attirer davantage de touristes en reliant les routes touristiques et en accélérant la construction d'un nouveau pont d'amitié.

Des touristes sur un marché de la province d'Ayutthaya en Thaïlande (Photo : AFP/VNA)

Lors de la récente 20e réunion sur la sécurité de la frontière entre la Thaïlande et le Laos entre la province thaïlandaise de Loei et la province de Vientiane au Laos, les deux parties ont discuté des mesures de promotion du tourisme, des échanges culturels et de la coopération économique, sociale et sécuritaire.Ils ont convenu de relier les routes touristiques et d'accélérer la construction d'un deuxième pont d'amitié entre la Thaïlande et le Laos dans le district de Pak Chom à Loei.Suite à l’approbation par le gouvernement thaïlandais d’une politique d’exemption de visa de cinq mois pour les visiteurs chinois, le Laos prévoit de surélever sa ville frontalière de Muen à Vientiane pour accueillir le nombre croissant de touristes chinois voyageant en Thaïlande et susceptibles également de visiter le Laos.Le gouverneur de la province de Loei, Tawee Sermpakdeekul, a déclaré que la ville de Muen n'est pas loin du district de Pak Chom à Loei et qu'elle peut servir de passerelle pour relier les attractions populaires de Loei et de Vientiane, comme une route touristique entre les districts de Chiang Khan et de Pak Chom de Loei vers les quartiers de Vang Vieng et Feuang de Vientiane.Il a déclaré que Loei envisageait de demander la coopération du Laos pour transformer un point de contrôle frontalier temporaire en un point permanent d'ici la fin de cette année afin de faciliter les voyages.La province thaïlandaise a également l'intention de construire le deuxième pont de l'amitié lao-thaïlandaise dans le district de Pak Chom. Le projet stimulera le tourisme, le commerce, les investissements et la logistique, a déclaré le gouverneur.Le premier pont de l'amitié lao-thaïlandaise à Loei relie le district de Tha Li de cette province à la ville de Kenethao au Laos. - VNA