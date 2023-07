Bangkok, 25 juillet (VNA) - Le comité mixte du commerce de la Thaïlande et de la Malaisie tiendra des discussions à la fin de cette année pour renforcer la coopération commerciale bilatérale, a déclaré la porte-parole adjointe du gouvernement thaïlandais Rachada Dhnadirek.



Elle a noté que la Malaisie est considérée comme le premier partenaire commercial de la Thaïlande parmi les pays de l'ASEAN.



Leur commerce s'élevait à 336 milliards de THB (environ 9,6 milliards de dollars) l'année dernière, principalement en voitures et pièces détachées, pétrole, ordinateurs et leurs pièces. Il devrait atteindre au moins 1,02 billion de THB d'ici 2025



Auparavant, des représentants du département des négociations commerciales du ministère thaïlandais du commerce se sont rendus en Malaisie pour rendre visite à Datuk Azman Mohd Yusof, secrétaire général du ministère malaisien du Commerce intérieur et du coût de la vie. Les deux parties ont discuté des entreprises franchisées, du commerce intérieur équitable et des mesures de relance du commerce frontalier.



Rachada Dhnadirek a déclaré qu'il existe six grandes marques alimentaires basées en Thaïlande avec des franchises en Malaisie, tandis que le même nombre de marques franchisées malaisiennes se trouvent dans le royaume. De nombreuses entreprises thaïlandaises recherchent des opportunités en Malaisie, telles que celles impliquées dans les produits agricoles, la construction et les restaurants.



Pour soutenir l'expansion du marché et des partenaires, le gouvernement thaïlandais a organisé de nombreuses activités pour promouvoir les partenariats commerciaux avec la Malaisie, comme un salon de l'alimentation halal en Malaisie sous le nom de "I Love Thailand Fair", a ajouté le porte-parole adjoint. - VNA

