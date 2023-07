Bangkok, 12 juillet (VNA) - Chaque famille thaïlandaise devrait viser à avoir au moins deux enfants pour aider à enrayer la baisse du taux de natalité du pays, a déclaré un haut responsable de la santé le 11 juillet - Journée mondiale de la population des Nations Unies.

Des habitants dans un centre commercial à Bangkok, Thaïlande. Photo : AFP/VNA

Comme l'a rapporté le Bangkok Post, Suwannachai Wattanayingcharoenchai, directeur général du service thaïlandais de la Santé, a déclaré qu'il y avait eu au moins un million de naissances en Thaïlande chaque année de 1963 à 1983, mais le taux de natalité est tombé à 502.107 l'année dernière et est susceptible d’être inférieur à 500.000 cette année.Dans le même temps, le nombre de citoyens âgés augmente. En 2021, la Thaïlande est devenue une société âgée avec des personnes de 60 ans ou plus constituant 20% de sa population. D'ici 2036, le pays sera une société hyper-âgée, les personnes âgées représentant 30 % de sa population, si la tendance se poursuit.Depuis 2016, le gouvernement thaïlandais a essayé d'encourager les gens à avoir plus d'enfants mais ces mesures n'ont pas fonctionné. Les mesures récentes comprenaient l'ouverture de plus de crèches, l'amélioration des droits aux congés de maternité et de paternité, les politiques de travail à domicile et les horaires de travail flexibles. Le gouvernement a également reporté la retraite obligatoire et encouragé l'épargne-retraite et les programmes de formation professionnelle pour aider à faire face à une société vieillissante.- VNA