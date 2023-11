Le ministre thaïlandais de l'Économie et de la Société numériques, Prasert Chanthararuangthong. Photo : nationthailand.com

Bangkok (VNA) – Le ministère thaïlandais de l'Économie et de la Société numériques (DES) a déclaré le 20 novembre, encourager le développement des villes intelligentes en offrant une réduction de 50 % de l'impôt sur les entreprises pendant trois ans.Le ministre du DES, Prasert Chanthararuangthong, a annoncé cette décision lors d'un séminaire intitulé « Thaïlande Smart City 2024 » à Bangkok.M. Prasert a déclaré que le gouvernement dirigé par le Parti Pheu Thai se concentrait sur le développement de pôles provinciaux en villes intelligentes dans sept domaines : le transport, l'énergie, l'économie, le citoyen, la vie, les services publics et l'environnement.Chaque province se spécialisera dans un ou plusieurs domaines pour atteindre la neutralité carbone et remporter le titre de ville intelligente.Le ministre a noté que le développement des villes intelligentes nécessitera également la contribution des communautés locales.Le DES promouvra l'Internet des objets et les technologies du Big Data pour gérer l'environnement, réduire la pollution et répondre aux catastrophes naturelles, a-t-il ajouté. -VNA