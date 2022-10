La Thaïlande est un grand fournisseur de voitures finies au Vietnam. Photo: autobikes.vn/CPV



Hanoï (VNA) - Au cours des 9 premiers mois, le Vietnam et la Thaïlande ont réalisé 15,5 milliards de dollars d'échanges commerciaux.

La Thaïlande conserve son trône parmi des plus grands partenaires commerciaux du Vietnam au sein de l’ASEAN. Elle est aussi un marché avec lequel le Vietnam avait accusé un important déficit commercial de 5 milliards de dollars.

Selon le Département général de Douanes, les exportations nationales vers le marché thaïlandais depuis janvier ont atteint 5,5 milliards de dollars, 27,9% en glissement annuel.

Avec 767 millions de dollars, les téléphones et composants étaient en tête, soit une hausse de 14,9% sur un an. Suivent les machines-outils et composants avec 696 millions de dollars ( 80,2%), le pétrole brut, 583 millions de dollars ( 108%)…

Bien que le chiffre d’affaires à l’export vers la Thaïlande soit florissant, le Vietnam enregistre encore un important déficit commercial avec ce pays. Plus précisément, les importations ont atteint 10,5 milliards de dollars, 12,9% par rapport à la même période de 2021. Le Vietnam accuse donc un déficit de 5 milliards de dollars.

Le Vietnam importe principalement ordinateurs, appareils et composants électriques (1,2 milliard de dollars), carburants (956 millions de dollars), et voitures finies (881 millions). - CPV/VNA