L'aéroport international de Noi Bai à Hanoï a repris ses activités à partir de 15h au lieu de 20h. Photo : VNA

Hanoï, 18 juillet (VNA) - Talim, la première tempête à frapper le Vietnam cette année, a touché terre le long de la frontière entre le Vietnam et la Chine et s'est affaiblie en une dépression tropicale vers 16 heures le 18 juillet, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.En raison des impacts de la tempête, les régions du Nord-Est et de la partie septentrionale du Centre continueront de subir de fortes pluies, avec des quantités généralisées comprises entre 100 et 200 mm, et dépassant 300 mm à certains endroits. La région du nord-ouest s'attend à des précipitations de 50 à 150 mm, tandis que le delta du fleuve Rouge et la province centrale de Thanh Hoa recevront environ 50 à 100 mm, soit nettement moins que l'avertissement précédent du centre.Les provinces septentrionales de Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang, Ha Giang, Lao Cai et Yen Bai sont en état d'alerte en cas de fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations urbaines et de présenter un risque élevé d'inondations soudaines et de glissements de terrain.Le directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique, Mai Van Khiem, a averti qu'au cours des deux prochains jours, les rivières et les ruisseaux de la région du Nord et de la province de Thanh Hoa connaîtront des hausses de niveau d'eau de 3 à 5 mètres dans les zones supérieures et de 2 à 4 mètres dans les zones inférieures.Les niveaux d'eau des rivières Thuong et Luc Nam peuvent atteindre les niveaux d'alarme 1 et 2. Il existe une possibilité d'inondations locales dans les petites rivières et ruisseaux des provinces telles que Cao Bang, Lang Son, Bac Kan et Quang Ninh.La capitale, Hanoï, connaîtra des vents violents et de fortes pluies accompagnés d'orages avec possibilité d'éclairs. La quantité de pluie devrait atteindre 80 à 150 mm, certaines zones dépassant 200 mm le 18 août, ce qui présente un risque d'inondation. La pluie diminuera à 10-20mm dans les prochains jours.Le même jour, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a décidé de rouvrir les aéroports du Nord de Noi Bai, Van Don et Cat Bi plus tôt que prévu alors que la tempête Talim s'affaiblit, selon son directeur adjoint Dinh Viet Son.Ainsi, l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï a repris ses activités à partir de 15h au lieu de 20h tandis que les aéroports internationaux de Van Don et Cat Bi à Quang Ninh et Hai Phong ont rouvert respectivement à 16h au lieu de 19h.Plus tôt, autorisée par l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, l'Autorité des aéroports du Nord a ordonné à l'aéroport international de Noi Bai d'arrêter toutes les arrivées et tous les départs de 11h à 20h le 18 juillet tandis que Cat Bi et Van Don ont été priés d'arrêter tous les vols de 9h à 19h.- VNA