Carte de situation de la tempête Noru dans la matinée du 24 septembre. Photo : https://tienphong.vn/

Hanoï (VNA)- Selon le Centre national de Prévisions hydrométéorologiques (NCHMF), la dépression tropicale au large des côtes des Philippines s'est transformée en une tempête portant le nom international de Noru, se déplaçant le 25 septembre au soir rapidement vers la Mer Orientale.

Le Centre a recommandé aux localités côtières de se préparer à la tempête.

En raison de l'influence de Noru, à partir de midi et de l'après-midi du 25 septembre, les zones du Nord et du milieu de la Mer Orientale connaîtront des vents violents pouvant atteindre les niveaux 6 et 7. La zone proche du centre de la tempête verra son vent fort aux niveaux 8 et 9 et des rafales au niveau 11.

La région du centre-nord connaîtra de fortes pluies avec une pluviométrie de 100 à 200 mm le jour et davantage de pluies les jours suivants.



Des localités allant de Quang Ninh au Nord à Binh Thuan dans la région centrale ont reçu une dépêche le 24 septembre leur demandant de se préparer à la tempête.

La préparation comprenait une gestion stricte des navires quittant le rivage et ceux opérant en mer, la préparation des forces et des équipements de sauvetage et de secours, le déploiement des mesures pour protéger les maisons et les installations publiques et la sécurisation des digues de mer, entre autres.- VNA