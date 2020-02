L’hôpital pédiatrique Nhi dông 1 a enregistré un nombre record de patients venus consulter sans rendez-vous (environ 4.000 et 5.000 cas/jour).

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville vient de déployer à titre expérimental l’application "Consultation des hôpitaux et cabinets de consultation" sur smartphone et tablette.



L’objectif de l'application "Consultation des hôpitaux et cabinets de consultation" sur smartphone et tablette est de numériser les examens médicaux du secteur municipal de santé publique afin de faciliter le quotidien des patients ainsi que des cabinets de consultation et hôpitaux.



L’application a été créée en se basant sur les archives du secteur municipal de la santé. Ces données sont mises à jour continuellement. Elle présente la liste des hôpitaux et cabinets de consultation et fournit des informations pratiques telles que les vaccinations, les horaires, le temps d’attente moyen, l’évaluation de la qualité des consultations de chaque établissement. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs peuvent fixer le rendez-vous quand il le souhaite, où il le souhaite. L’application propose également une partie réservée aux utilisateurs afin qu’ils puissent évaluer la qualité de service des établissements.



Selon le vice-directeur du Service municipal de la santé, Tang Chi Thuong, l’une des difficultés majeures pour les patients, c’est la pénurie d’informations sur le choix des établissements médicaux en fonction de leur état de santé. Un problème qui s’accentue en raison du modernisme croissant dont ils font preuve en matière d’infrastructures et de technologies, mais sur lequel ils ne communiquent pas suffisamment. D’ailleurs, il y a beaucoup d’informations dites "officielles" qui sont encore peu connues des patients.



Peu avant la mise en place à titre expérimental de l’application "Consultation des hôpitaux et cabinets de consultation", l’hôpital pédiatrique Nhi Dông 1 de Hô Chi Minh-Ville a déployé un site https://nhidong1.medpro.com.vn et l’application "Dang ky kham benh online nhidong1" (pour les consultations en ligne nhidong1) sur smartphone et tablette. Les habitants peuvent opter pour les horaires de consultation, le nom du médecin et payer les honoraires en ligne grâce à l’application. Cet outil aide les patients à gérer l’ensemble des informations notamment leur historique de consultation grâce à leur code dossier. Aussi, il peut également recevoir des rappels via le calendrier en ligne.



Cette solution technologique vise à répondre aux besoins des patients, leur permettant d’économiser du temps. L’hôpital pédiatrique Nhi dông 1 a enregistré un nombre record de patients venus consulter sans rendez-vous (environ 4.000 et 5.000 cas/jour). L’application favorise l’accueil des patients, la gestion des dossiers, ce qui réduit la charge de travail du personnel.



Selon le directeur de l’hôpital pédiatrique Nhi dông 1, Nguyên Thanh Hùng, l’établissement veut édifier un modèle de soin combinant l’intelligence humaine et la technologie. Une volonté qui sera profitable aussi bien aux patients qu’au personnel de l’hôpital. -CVN/VNA