Photo : http://vneconomy.vn



Hanoï (VNA) – La banque commerciale par actions des technologies et du commerce Techcombank a été sacrée "Best payments bank in Vietnam 2019” (Meilleure banque de paiements au Vietnam 2019) par The Asian Banker.



La banque vietnamienne a reçu ce prix lors d’une cérémonie organisée le 18 juillet à Hanoï.



Lors de la cérémonie, Foo Boon Ping, rédacteur en chef de The Asian Banker, s’est déclaré impressionné par le fait que la Techcombank est l’unique banque au Vietnam qui offre des services gratuits de transfert de l’argent aux clients individuels et clients entreprises sans aucune condition. Cette solution correspond aux efforts du gouvernement vietnamien pour promouvoir les paiements sans numéraire, tout en fournissant aux entreprises un service financier pratique sur le long terme.



En 2018, la Techcombank a connu une forte croissance du nombre et du montant de paiements sans numéraire chez les clients individuels mais aussi chez les clients entreprises.



Pour les clients individuels, la Techcombank est la banque ayant le plus grand nombre de paiements avec carte Visa au Vietnam. Pour les clients entreprises, en 2018, le montant de leurs paiements électroniques a doublé par rapport à 2017 pour atteindre près de 511,3 milliards de dôngs (plus de 21 millions de dollars).



The Asian Banker est une société basée à Singapour, qui fournit des informations au secteur des services financiers sous forme de publications, de documents en ligne tels que des lettres d'information électroniques, des recherches et des conventions, ainsi que d'autres réunions.-VNA