Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère des Finances, le marché boursier vietnamien au cours des premiers mois de 2022 s'est globalement développé de manière stable, affirmant son rôle en tant que canal important de mobilisation de capitaux à moyen et long termes pour le gouvernement et les entreprises.

La liquidité du marché boursier a continué de croître au cours des premiers mois de 2022, avec un niveau moyen de 30.845 milliards de dongs par séance boursière, en hausse de 15,9 % par rapport à la moyenne de l'année dernière.

En termes d'échelle commerciale, le marché boursier vietnamien a désormais dépassé Singapour pour se classer 2e au sein de l'ASEAN, juste après la Thaïlande, avec une valeur moyenne de 30.845 milliards de dongs par séance, soit une hausse de 15,9 % par rapport à la moyenne de l’année dernière.

La taille de la cotation et des transactions enregistrées sur le marché a atteint 1.797.000 milliards de dongs fin mars 2022, soit une augmentation de 3,37 % par rapport à fin 2021, représentant 21,4 % du PIB.

Au premier trimestre 2022, 676.616 nouveaux comptes d'investisseurs ont été ouverts, soit presque l'équivalent de toute l'année 2021.

Le nombre total de comptes de négociation de titres a atteint plus de 4,98 millions, +15,7% par rapport à fin 2021, représentant environ 5 % de la population.

Dans le contexte de fluctuations du marché mondial, le ministère des Finances a chargé la Commission des valeurs mobilières de l'État d'améliorer le cadre juridique et de formuler une stratégie de développement du marché boursier pour 2030.

Le gouvernement a demandé au ministre des Finances et au gouverneur de la Banque d'État de charger les agences et unités compétentes de surveiller de près l'évolution des marchés financiers, monétaires et boursiers nationaux et étrangers afin de mettre activement en œuvre les mesures de gouvernance appropriées. -VNA