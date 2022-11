La surface moyenne de logement par habitant au Vietnam augmente

Hanoï (VNA) - La surface moyenne de logement par habitant au Vietnam s'élève actuellement à 25,5 m², soit 0,5 m² de plus qu'en 2021, selon le ministère de la Construction.

Photo: VNA

Cependant, du fait que la structure n'est pas adaptée à la demande du marché, avec une grave pénurie de logements sociaux et commerciaux de bon marché, le marché immobilier a encore des facteurs latents d'instabilité.

Le ministère a noté que ces dernières années, il y a eu une situation où les échanges immobiliers se sont entendus pour provoquer une «fièvre virtuelle» des prix, perturbant ainsi le marché.

Photo : VNA

Par conséquent, dès le début de 2022, le ministère a publié un programme d'action pour mettre en œuvre la Résolution gouvernementale N° 11 sur un programme de développement et de relance socio-économique, et a créé un groupe de travail interdisciplinaire pour travailler activement avec les localités afin de promouvoir la mise en œuvre effective des politiques de soutien au logement social, au logement des travailleurs et à la rénovation et à la reconstruction d'anciens immeubles d'habitation.

Au cours des trois premiers trimestres de cette année, les localités ont démarré les travaux sur 17 projets avec 31.230 appartements.

Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a signé la décision 2161/QD-TTg approuvant la Stratégie nationale de développement des logements pour la période 2021-2030, vision pour 2045.



Cette stratégie fixe un objectif précis d'atteindre d'ici 2025 une surface moyenne par habitant de 27 m²/personne dans tout le pays, de 28 m² en zone urbaine et de 26 m² en zone rurale.

Photo : VNA



D'ici 2030, le taux de maisons en dur dans tout le pays devra atteindre 85-90%, dont 100% en zone urbaine et 75-80% en zone rurale. 90% des logements devront disposer de systèmes synchrones d'approvisionnement en électricité, en eau et d'évacuation des eaux usées.



La stratégie vise également à accélérer le développement des logements sociaux répondant à la demande des personnes bénéficiaires de politiques sociales, des ouvriers, des fonctionnaires et des soldats.- VNA