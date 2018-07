Des soies de Bao Loc. Photo : internet

Lam Dong (VNA) – Le Comité populaire de la province de Lam Dong au Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) a promulgué la décision No 1364/QD-UBND ratifiant l’aménagement de la ville de Bao Loc et de ses environs pour 2040. Selon ce document, la superficie de la ville de Bao Loc et de ses environs sera élargie à plus de 597km², soit 2 fois et demi plus que sa taille actuelle (232km²).

Ainsi, d’après cette décision, l’urbanisation des alentours de la ville de Bao Loc doit se faire de telle sorte qu'elle permettra de valoriser le rôle de force motrice du développement économique des régions au sud de la province de Lam Dong.

Bao Loc a un rôle important pour les échanges commerciaux avec plusieurs zones économiques (ZE) nationales comme la ZE de pointe du Sud, le Tay Nguyen et le littoral du Centre méridional. La ville devrait devenir un centre urbain de 2e catégorie vers 2020 et s'approcher des normes de la première catégorie vers 2040.

Le plan d'aménagement concerne la ville de Bao Loc avec ses 6 quartiers et 5 communes, outre cinq communes du district de Bao Lam que sont Loc An, Loc Tan, Loc Thanh, Loc Nam et Tan Lac. Les prévisions permettent d'estimer que la population de Bao Loc pourrait atteindre 257.900 personnes en 2030, 320.000 en 2040. En ce qui concerne les terres ouvertes à la construction, elles pourraient parvenir à 3.800 ha en 2030 et 4.800 ha en 2040.

Bao Loc se situe à 120km au sud de la ville de Da Lat, chef-lieu de la province de Lam Dong.

En 1958, l’arrondissement B’Lao a été rebaptisé Bao Loc et a été choisi comme le chef-lieu de la province de Lam Dong. Après 1975, la province de Lam Dong a choisi la ville de Da Lat comme son chef-lieu. Bao Loc a été rebaptisé B’Lao et est devenu un bourg. En 1994, le gouvernement a décidé de diviser le district de Bao Loc en deux : district de Bao Lam et la cité municipale de Bao Loc. En 2009, la cité municipale de Bao Loc a été reconnue comme centre urbain de 3e catégorie et a été reclassée en ville vers 2010.

Bao Loc était le royaume de la production de soie naturelle au Vietnam avant 1990. Cette ville représente actuellement 40% de l'activité industrielle de Lam Dong, réputée aujourd'hui pour le raffinement du thé, du café, la fabrication de la soie ou l’exploitation minière.

Récemment, Bao Loc a commencé à développer une filière industrielle spécialisée en mécanique et en ingénierie, notamment dans la production de vannes pétrolières et gazières exportées aux Etats-Unis.

Cette ville est également une destination touristique attrayante avec plusieurs zones de villégiature, des grottes, des lacs et les circuits touristiques associés aux activités agricoles. Un secteur à fort potentiel à développer.-VNA