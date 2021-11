Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président de la Confédération suisse Guy Parmelin lors de la conférence de presse. Photo :VNA



Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc et le président de la Confédération suisse Guy Parmelin ont tenu le 26 novembre une conférence de presse pour annoncer les résultats de leur entretien.

Les deux dirigeants ont affirmé que les deux pays étaient convenus d’achever prochainement les négociations sur l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE). Le président suisse a aussi souhaité signer un Accord de libre-échange avec le Vietnam.



Guy Parmelin a déclaré que le Vietnam était le troisième partenaire commercial au sein de l’ASEAN de Suisse, après Singapour et la Thaïlande. Le Vietnam était également un pays prioritaire dans la politique de coopération économique du pays. L'objectif du programme de soutien du ministère suisse de l'Économie était d'aider l'économie vietnamienne à se développer de manière plus inclusive et durable. Les deux parties ont également discuté de la promotion de la signature de l'Accord commercial entre le Vietnam et l'AELE au plus tôt.



S'exprimant lors de la conférence de presse, le président Nguyen Xuan Phuc a précisé que les deux parties étaient convenues de renforcer leur coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de l'éducation et de la formation, en vue d'établir un cadre de partenariat prioritaire dans ces domaines.



Concernant la coopération dans le domaine de l'innovation entre les deux pays, le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que l'innovation était une stratégie du Vietnam jusqu'en 2030, avec la transformation de l'économie numérique. Par conséquent, « le Vietnam se félicite vivement de la promotion de la coopération entre les deux pays et les entreprises en la matière ». Les deux dirigeants ont convenu de porter la lettre d'intention 2019 sur l'innovation, les sciences et les technologies au niveau d’un protocole sur l'innovation. « Le Vietnam invite les entreprises suisses à coopérer celles du Vietnam dans l'innovation et l'économie numérique », a ajouté Nguyen Xuan Phuc.



Guy Parmelin a souhaité signer bientôt un Accord de libre-échange avec le Vietnam et déclaré prioriser l’élaboration d’un cadre juridique favorable pour faire respecter efficacement la propriété intellectuelle. Ce sont les facteurs qui inciteront fortement les investisseurs suisses à investir au Vietnam.



Enfin, il a annoncé qu'il confiait la tâche de négociation de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange aux négociateurs en chef des deux parties. - VNA