Le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO) signent un document d'échange sur l'engagement et la réception d'aide non-remboursable pour le projet « La politique commerciale et la promotion des exportations du Vietnam ». Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO) ont signé vendredi 22 octobre à Hanoi un document d'échange sur l'engagement et la réception d'aide non-remboursable pour le projet « La politique commerciale et la promotion des exportations du Vietnam ».

Le programme est mis en œuvre entre 2021 et 2024 et le gouvernement suisse parraine 5,672 millions de francs suisses (environ 148 milliards de dôngs).

Ce projet vise à améliorer l'efficacité du commerce et la compétitivité internationale des petites et moyennes entreprises (PME), en renforçant les conditions-cadres du commerce, et à améliorer le mécanisme de dialogue public-privé et en construisant une écologie pour la promotion du commerce.

Il s'agit de l'un des projets les plus importants de la coopération au développement économique entre la Suisse et le Vietnam dans le cadre du programme de coopération pour la période 2021-2024, mis en œuvre par le SECO, contribuant à aider le Vietnam à atteindre une croissance durable, promouvoir des conditions-cadres économiques axées sur le marché, ainsi qu’à améliorer la compétitivité et l'accès au marché du secteur privé.

L’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Ivo Sieber. Photo: VNA



S’exprimant lors de la cérémonie de signature, l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Ivo Sieber, a déclaré qu’avec ce projet, la Suisse s'engage à poursuivre sa coopération à long terme dans le développement commercial avec le Vietnam.

Le projet contribuera à renforcer la compétitivité des PME et à soutenir un développement commercial plus efficace, durable et inclusif au Vietnam, a-t-il affirmé.

De son côté, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a déclaré que ce projet contribuerait à soutenir son ministère dans la mise en œuvre des objectifs, des tâches assignés dans la résolution du 13e Congrès national du Parti, de la Stratégie décennale de développement socio-économique 2021-2030 et du Plan de développement 2021-2025.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân. Photo: VNA



La mise en œuvre du projet est une étape importante commémorant un demi-siècle de relations diplomatiques ainsi que 30 ans de coopération économique et technique entre le Vietnam et la Suisse, contribuant à consolider les engagements des deux pays pour le développement socio-économique durable au Vietnam. -VNA