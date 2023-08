La steppe de Dông Lâm - Un magnifique paradis vert de la province de Lang Son

La steppe de Dông Lâm, avec ses paysages naturels majestueux et sauvages et ses grandes surfaces d'herbes vertes, est comme une mini version de la Mongolie au cœur de la province de Lang Son (Nord). En voyageant dans la steppe de Dông Lâm, vous aurez l'opportunité d'être immergé dans l'image magnifique et poétique du Créateur, profiter d'une atmosphère fraîche et détendue et ainsi oublier toute la fatigue et le stress de la vie.