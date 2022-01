Tyna Huynh (Huynh Đinh Hà Giang), Pdg de Drinkizz, scanne le code barre sur une canette avec son smartphone. Photo : CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Lancée officiellement fin 2021, la boisson Drinkizz est une nouvelle tendance en vogue sur le marché des produits naturels, qui ont le vent en poupe en cette période où les défenses immunitaires doivent se renforcer contre le COVID-19.



Tonifiante et nutritive, Drinkizz est composée de théine du thé, d’antioxydant d'hibiscus et de silice des pousses de bambou pour donner au corps une force durable et une beauté renforcée. La saveur unique de cette boisson naturelle et innovante a été créée par Linh Nguyên, sous-chef dans un restaurant 2 étoiles Michelin à Paris. Elle éveille délicatement les papilles et apporte rafraîchissement et relaxation.



"Notre vision est simple et puissante : être une entreprise qui prend soin de l'énergie positive de nos clients, employés et partenaires de la chaîne de valeur, en particulier les paysans qui travaillent dur pour l'agriculture bio. Nous agissons avec des ressources locales et une capacité de croissance mondiale, afin de rendre le monde plus juste et plus durable. La pandémie a beaucoup changé le mode de vie des gens. Mais nous croyons que dans un monde complexe et stressant, il est important de bien s’alimenter afin de renforcer nos systèmes immunitaires et maintenir une énergie positive pour une santé à long terme", a souligné Tyna Huynh (Huynh Dinh Ha Giang), Pdg de Drinkizz.



La boisson O.N.E (énergie naturelle biologique) a été étudiée par Tyna et ses équipes en prenant en compte dix ingrédients d'origine du Vietnam. Le processus de fabrication repose sur cinq principes de qualité : sans additifs alimentaires, sans colorants, sans conservateurs, sans agents d'aromatisation et sans OGM.



Produit intelligent



Drinkizz utilise la digitalisation et la technologie de blockchain (ou "chaîne de blocs", une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle) pour rendre plus transparentes les informations sur le produit : des matières premières utilisées aux usines de fabrication en passant par le recyclage des produits. C'est aussi bénéfique pour les clients qui sont membres de la communauté O.N.E.

Tyna Huynh (3e à droite) pose avec des invités et artistes qui partagent avec enthousiasme l’arrivée de la nouvelle boisson Drinkizz. Photo : CVN/VNA



"Avec le QR code de chaque canette, O.N.E devient un produit intelligent. Grâce à un simple scan avec son smartphone, le client peut tracer toutes les données liées au produit : l'origine des ingrédients biologiques, le processus de fabrication, la distribution, la saveur de la boisson, son effet, la gestion des déchets et le processus de recyclage de Drinkizz", a déclaré Tyna Huynh.



Du naturel, rien que du naturel



"Nous n'utilisons que des ingrédients bio certifiés internationalement que nous testons de manière rigoureuse. Nous appliquons un traitement naturel pour préserver le goût délicieux et garantir les nutriments naturels de haute qualité. Nous créons de nouvelles idées sur l'énergie durable, qui est non seulement sûre et bonne pour la santé, mais améliore aussi la beauté. Comme vous et moi, nous avons tous des passions et des rêves différents, mais nous n'avons que 24 heures par jour pour atteindre nos objectifs. Or, gérer efficacement les 24 heures de chaque jour n'est pas une chose facile car cela dépend du niveau de notre énergie. En tant qu'entrepreneure pour des solutions innovantes en matière de santé humaine, j'ai dû m’organiser de manière efficace pour gérer au mieux mon temps et recharger mon énergie quotidienne. C’est à cela que O.N.E nous aide", a poursuivi Tyna Huynh.



La Pdg de Drinkizz a ajouté : "Un pour cent des ventes de ces canettes est reversé sur le Fond "Fair for life" (Équitable pour la vie), afin d’aider la subsistance des fabricants, ouvriers et agriculteurs en difficulté".



Programme de lancement jusqu’au 30 juin 2022



Créée à Singapour en août 2019 et présente au Vietnam en janvier 2020, Drinkizz est la première entreprise au monde à fournir des boissons énergisantes basées sur le concept de l'énergie naturelle biologique (O.N.E).



Drinkizz ouvrira une station O.N.E pour aider les consommateurs à découvrir le concept et à se connecter à des modes de vie sains, tels que consommer des produits naturels, faire de l'exercice et maintenir des habitudes positives.



Le programme gratuit "ONE day O.N.E Drinkizz", qui se déroule du 1er janvier au 30 juin 2022, permettra de créer une communauté active voulant s’assurer une meilleure énergie quotidienne.



Vous pouvez découvrir, commander ces boissons énergétiques directement sur le site de la marque ou sur d'autres plateformes comme Grab ou Now.



Pour obtenir une boisson gratuite et tester ainsi le produit, vous devez vous enregistrer à ONE Station (14 Nguyên Van Thu, 1er arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville), prendre une photo avec le slogan "Kiss your energy" (Embrasse ton énergie) et la partager sur vos réseaux sociaux.



Le mot d’ordre de Drinkizz ? "Aimez votre énergie pour vivre votre passion de manière durable" ! - CVN/VNA

"Avec le QR code de chaque canette, O.N.E devient un produit intelligent. Grâce à un simple scan avec son smartphone, le client peut tracer toutes les données liées au produit : l'origine des ingrédients biologiques, le processus de fabrication, la distribution, la saveur de la boisson, son effet, la gestion des déchets et le processus de recyclage de Drinkizz", a déclaré Tyna Huynh.Du naturel, rien que du naturel"Nous n'utilisons que des ingrédients bio certifiés internationalement que nous testons de manière rigoureuse. Nous appliquons un traitement naturel pour préserver le goût délicieux et garantir les nutriments naturels de haute qualité. Nous créons de nouvelles idées sur l'énergie durable, qui est non seulement sûre et bonne pour la santé, mais améliore aussi la beauté. Comme vous et moi, nous avons tous des passions et des rêves différents, mais nous n'avons que 24 heures par jour pour atteindre nos objectifs. Or, gérer efficacement les 24 heures de chaque jour n'est pas une chose facile car cela dépend du niveau de notre énergie. En tant qu'entrepreneure pour des solutions innovantes en matière de santé humaine, j'ai dû m’organiser de manière efficace pour gérer au mieux mon temps et recharger mon énergie quotidienne. C’est à cela que O.N.E nous aide", a poursuivi Tyna Huynh.La Pdg de Drinkizz a ajouté : "Un pour cent des ventes de ces canettes est reversé sur le Fond "Fair for life" (Équitable pour la vie), afin d’aider la subsistance des fabricants, ouvriers et agriculteurs en difficulté".Programme de lancement jusqu’au 30 juin 2022Créée à Singapour en août 2019 et présente au Vietnam en janvier 2020, Drinkizz est la première entreprise au monde à fournir des boissons énergisantes basées sur le concept de l'énergie naturelle biologique (O.N.E).Drinkizz ouvrira une station O.N.E pour aider les consommateurs à découvrir le concept et à se connecter à des modes de vie sains, tels que consommer des produits naturels, faire de l'exercice et maintenir des habitudes positives.Le programme gratuit "ONE day O.N.E Drinkizz", qui se déroule du 1er janvier au 30 juin 2022, permettra de créer une communauté active voulant s’assurer une meilleure énergie quotidienne.Vous pouvez découvrir, commander ces boissons énergétiques directement sur le site de la marque ou sur d'autres plateformes comme Grab ou Now.Pour obtenir une boisson gratuite et tester ainsi le produit, vous devez vous enregistrer à ONE Station (14 Nguyên Van Thu, 1er arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville), prendre une photo avec le slogan "Kiss your energy" (Embrasse ton énergie) et la partager sur vos réseaux sociaux.Le mot d’ordre de Drinkizz ? "Aimez votre énergie pour vivre votre passion de manière durable" ! - CVN/VNA

source