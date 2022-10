Les exportations vietnamiennes ont progressé de 15,5% en huit mois, générant un excédent commercial de 3,96 milliards d’USD. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien cherche à prendre des mesures à court et long termes pour mieux contrôler l’inflation, promouvoir la croissance et garantir les équilibres macroéconomiques dans le contexte actuel.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a présidé récemment une conférence nationale sur la stabilité de la macroéconomie, a mis l’accent sur la restructuration de l’économie, le renouvellement du modèle de croissance, l’application des sciences et technologies pour promouvoir la transformation numérique. “Il faut accélérer le développement de l’économie verte, de l’économie circulaire, la transition énergétique ; répondre au changement climatique pour créer des bases pour le développement durable du pays“, a-t-il ajouté.



Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de coordonner de manière harmonieuse, raisonnable, synchrone, étroite, flexible et efficace les politiques monétaires et budgétaires. Il a demandé aux services compétents d’accorder la priorité au décaissement des fonds d’investissement publics, à l’attraction des fonds privés et étrangers ; au développement du marché domestique ; à la promotion des exportations et à la diversification des marchés d’exportation.

Selon lui, il est impératif de mettre en œuvre efficacement le programme de relance et de développement socio-économique. Il est important d’avancer des mesures pour maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l’inflation et stimuler la croissance dans la nouvelle conjoncture. La situation économique s’avère difficile, les défis sont plus nombreux que les avantages, a-t-il indiqué, avant d’insister sur la nécessité de trouver et mettre en place des outils de gestion des risques.

L’économie garde toujours le cap

Le conflit en Ukraine, la flambée des prix des matières premières, en particulier des prix des carburants, l’augmentation de l’inflation dans de nombreux pays du monde, la reprise lente des principaux partenaires commerciaux, la recrudescence

du coronavirus avec l’apparition de nombreux nouveaux variants… L’économie viet-namienne a été lourdement affectée par ces facteurs. Cependant, le gouvernement a ordonné aux ministères et localités d’appliquer efficacement les mesures définies dans le programme de reprise socio-économique pour la période 2021-2025 et les résultats obtenus ont dépassé les attentes. En conséquence, depuis le début de l’année, la stabilisation macroéconomique a été maintenue et l’inflation maîtrisée.

Le ministère du Plan et de l’Investissement a annoncé des réalisations socio-économiques importantes enregistrées de janvier à août 2022, appelant à des mesures efficaces pour maintenir la dynamique de relance post-COVID-19. L’activité économique poursuit sa tendance au redressement, a indiqué le ministère du Plan et de l’Investissement dans un rapport à la réunion gouvernementale d’août, soulignant notamment le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation, l’assurance des grands équilibres macroéconomiques, le soutien actif au redressement et au développement socio-économiques, la stabilisation et l’amélioration de la vie de la population.

La première priorité du gouvernement est de maintenir la stabilité macroéconomique. Photo : VNA/CVN

Dans le détail, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,6% en août et de 2,58% sur les huit premiers mois de l’année, équivalant à son niveau enregistré sur les mêmes périodes des années 2018-2021.En août et au cours des huit premiers mois de l’année, le pays a jugulé l’inflation à un faible niveau tout en enregistrant une croissance décente, ce qui montre la gestion efficace de la macro-économie au Vietnam (BEV), a indiqué la gouverneure de la Banque d’État du Vietnam, Nguyên Thi Hông. Les exportations ont progressé de 17,3% en août et de 15,5% en huit mois, pour un excédent commercial respectivement de 2,42 et 3,96 milliards d’USD.

L’indice de la production industrielle a progressé de 15,6% en août ou de 9,4% au cours des huit premiers mois de l’année, les ventes au détail des biens et des services en août ont affiché une hausse de 50,2% par rapport à la même période de l’an dernier. Certaines infrastructures importantes et stratégiques ont été mis en service, tels que l’autoroute Vân Dôn - Mong Cai, l’autoroute Ha Long - Mong Cai, le pont Thu Thiêm 2...

Alimenter les sources financières

Fin août, les capitaux du budget de l’État alloués aux projets éligibles ont atteint plus de 505.000 milliards de dôngs (environ 21,5 milliards d’USD), soit 93,2% du plan assigné par le Premier ministre. Selon un rapport du ministère des Finances, les décaissements de capitaux du budget de l’État du 1er janvier au 31 août se sont établis à plus de 212.000 milliards de dôngs (plus de 9 milliards d’USD), soit 39,15% du plan assigné par le Premier ministre. Jusqu’au 2 septembre, les décaissements dans le cadre du Programme de redressement et de développement socio-économique se sont chiffrés à 55.500 milliards de dôngs (près de 2,4 milliards d’USD).

La BEV a mené une politique monétaire active et flexible, étroitement coordonnée avec la politique budgétaire et d’autres politiques macroéconomiques pour soutenir la reprise économique, notamment la stabilité du marché monétaire face aux évolutions compliquées de l’économie mondiale et aux tensions géopolitiques, la maîtrise de l’inflation, à la fourniture suffisante de capitaux pour la reprise et le développement économiques. Il faut contrôler l’inflation, fournir suffisamment de fonds pour la reprise économique.

La BEV maintient les taux d’intérêt inchangés, créant les conditions permettant aux établissements de crédit d’accéder à ses capitaux à un faible coût, de stabiliser les taux d’intérêt, et d’aider les clients à reprendre la production et les affaires.

Toutefois, face aux défis et difficultés potentiels pour la macro-économie, il faut mettre en place des solutions concernant l’inflation et les grands équilibres, l’attraction des investissements directs étrangers, les marchés des valeurs mobilières, les obligations d’entreprises et de l’immobilier. Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a déclaré que le soutien à l’embauche de travailleurs n’a pas été mis en œuvre comme prévu en raison de la différence de données lors de l’élaboration des politiques.



Tendance à la reprise de l’économie

S’agissant des orientations et mesures à l’avenir, les ministères, secteurs et localités ont mis en œuvre rapidement et efficacement la Résolution gouvernementale N°01 sur les tâches et solutions nécessaires pour le plan de développement socio-économique et les prévisions du budget de l’État 2022, et N°02 sur l’amélioration de l’environnement des affaires et de la compétitivité nationale, ainsi que le Programme de relance et de développement socio-économique et celui de lutte contre la pandémie de COVID-19 (2022-2023).

De plus, la BEV a opéré de manière synchrone, proactive et flexible avec les politiques financières et monétaires sans négliger l’accélération du décaissement des investissements publics et la résolution des difficultés en termes d’institutions, de mécanismes et de politiques, a remarqué le ministre du ministère du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung. Enfin, il a souligné la tendance à la reprise de l’économie vietnamienne au cours des huit premiers mois de l’année, notamment la stabilité de la macroéconomie et l’assurance des grands équilibres.

Selon le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, la Banque mondiale prévoit une croissance de 7,5% en 2022 et 6,7% en 2023 pour le Vietnam. Alors que la Banque asiatique de développement et le Fonds monétaire international maintiennent leurs prévisions de croissance à 6,5% et 6%. - CVN/VNA