Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors de la conférence de presse régulière du gouvernement en octobre 2022, tenue le 29 octobre à Hanoï le vice-ministre des Finances Nguyen Duc Chi a analysé les causes principales de la baisse du marché boursier.

Ce sont l'inflation très élevée d’économies, le fort changement de politiques monétaires et fiscales de pays, le conflit russo-ukrainien affectant l'approvisionnement mondial en énergie pétrolière. Le marché boursier mondial a donc chuté profondément, affectant directement le marché boursier vietnamien.

Concernant les facteurs intérieurs, le vice-ministre Nguyen Duc Chi a estimé que les ajustements de la politique monétaire, la hausse des taux d'intérêt et la gestion stricte de la marge de crédit avaient affecté les flux d’argent. Cependant, selon le responsable, la stabilité macroéconomique sera un bon fondement pour le développement du marché boursier.

Le vice-ministre des Finances Nguyen Duc Chi. Photo : VNA

Concernant les solutions, il a déclaré que le ministère des Finances maintiendrait un fonctionnement stable, sûr et transparent du marché en obligeant les entreprises et les membres du marché à appliquer strictement la divulgation des informations. Le ministère devra traiter strictement les violations conformément aux dispositions de la loi ; renforcer l'inspection et l'examen pour surveiller le marché, les sociétés cotées, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds et les investisseurs dans leurs transactions afin de contrôler les informations issues des transactions, la divulgation d'informations... ; renforcer les informations officielles des agences de gestion de l'État ; lutter contre les fausses et erronées informations à des fins lucratives.

A long terme, le ministère des Finances envisage de revoir la Loi sur les valeurs mobilières pour aider le marché à s'adapter et de répondre aux exigences énoncées ; de restructurer du marché boursier pour assurer la capacité des sociétés de titres, des sociétés de gestion de fonds... - VNA