Hanoi (VNA) - La Commission des valeurs mobilières de l’État (SSC) a fait savoir qu’elle renforcera la surveillance du marché boursier et des activités de mobilisation et d’utilisation des capitaux au cours du deuxième semestre.

Photo d’illustration : VNA

D’autres tâches prévues pour les mois restants de l’année comprennent la restructuration du marché et le perfectionnement du cadre juridique et des politiques de développement du marché de manière durable, ouverte, transparente.Ces derniers mois, le marché boursier vietnamien a connu des périodes de fortes baisses. Au cours du seul deuxième trimestre de 2022, le marché a fait face à de fortes corrections à la baisse. Au 30 juin, le VN-Index et le HNX-Index ont atteint 1.197,6 points et 277,68 points, en baisse de 20,1% et 41,4% respectivement par rapport à fin 2021.La liquidité du marché a eu tendance à diminuer, ce qui a fait que la valeur moyenne des échanges au deuxième trimestre a atteint 20,49 billions de dôngs (877,21 millions de dôngs) par session, en baisse de 34,27% par rapport à la moyenne du premier trimestre.Cependant, selon la SSC, depuis le début de l’année, la valeur marchande moyenne du marché obligataire a atteint 25.440 milliards de dôngs (1,08 milliard de dollars), soit une réduction annuelle de seulement 4,4%.Un bon niveau de liquidité du marché a été maintenu, tandis que le nombre record de nouveaux comptes ouverts et les achats nets d’actions par les investisseurs étrangers montrent que le marché continue de susciter l’intérêt des investisseurs nationaux et étrangers, a-t-elle indiqué. – VNA