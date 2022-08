Photo: VNA

Tokyo (VNA) - De nombreux affiches, documents, photos et vidéos prouvant la souveraineté du Vietnam pour les archipels de Hoang Sa (Paracels) et de Truong Sa (Spratleys) ont été exposés lors d'une foire des biens de consommation et de la cuisine vietnamienne dans la ville japonaise d'Osaka.

Cet événement a été organisé conjointement les 27 et 28 août par le Consulat général du Vietnam à Osaka et l'organisation non gouvernementale japonaise "Japan-Vietnam Friendship Association".

Il a réuni des entreprises des deux pays spécialisées dans la production et l'import-export de biens de consommation, ainsi que des restaurants vietnamiens au Japon.

Les visiteurs à la foire ont eu l'occasion de regarder des spectacles culturels interprétés par des artistes des deux pays, -VNA