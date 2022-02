Au port Tan Cang Cat Lai. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans la soirée du 31 janvier, soit le 29e jour du 12e mois lunaire, la Société Tan Cang Sai Gon a lancé ses premières activités du début de l’Année du Tigre 2022 au Tan Cang Cat Lai, dans la ville de Thu Duc, à Ho Chi Minh-Ville.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement des activités de la Société, le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai a espéré que Tan Cang Sai Gon contribuerait davantage à la reprise économique du pays en général et de la mégapole du Sud en particulier pour faire cette société d’un groupe économique de défense de premier rang au Vietnam dans le domaine de l'économie maritime et des services logistiques.

Tan Cang-Cat Lai est un port à conteneurs spécialisé classé 29e parmi les ports à conteneurs les plus grands et les plus modernes du monde.



Selon la société, plus de 910 travailleurs sont de service à chaque quart de travail au port pendant le festival du Nouvel An lunaire, qui reçoit environ 10 navires par jour.

La reprise de l'industrie des services alimentaires sur les grands marchés d'exportation du pays d'Asie du Sud-Est, tels que les États-Unis, l'Europe, le Japon et la Chine, devrait faciliter les perspectives de croissance des exportations de produits aquatiques vietnamiens.

Malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, SNP a atteint ses objectifs commerciaux l'année dernière, traitant plus de 9,2 millions d'EVP ou 130 millions de tonnes de marchandises, en hausse de 4,7 % d'une année sur l'autre, représentant plus de 55 % du débit total de conteneurs. de ports maritimes à travers le pays.



Le port de Tan Cang Cat Lai a traité à lui seul 5,3 millions d'EVP.



A l'occasion du Têt, la société a fait don de 2,4 milliards de dongs (105.960 dollars) au fonds pour les pauvres de Ho Chi Minh-Ville. VNA