Cérémonie de signature de l’accord de libre-échange (EVFTA) et de l’accord de protection des investissements (EVIPA) entre le Vietnam et l'UE. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La signature de l’accord de libre-échange Vietnam – Union européenne (EVFTA), qui s’est déroulée le 30 juin à Hanoï, a été couverte par le quotidien australien “The Australian”.

Selon un article publié sur ce journal, l’EVFTA et l’accord de protection des investissements Vietnam – Union européenne (UE) ont été signés par la Commissaire européenne au commerce Cecilia Malstrom, et le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh, plus de trois ans après l’achèvement des négociations en décembre 2015.

The Australian a décrit l'EVFTA comme l’accord commercial "le plus ambitieux" que l’Union européenne (UE) ait signé avec un pays en développement. L’accord prévoit la levée de 99% des taxes douanières jusqu'à 10 ans en fonction de la catégorie des produits, ainsi que des quotas pour des produits agricoles.

Le Vietnam, qui est l'une des économies à la plus forte croissance de la région grâce à des exportations et à des investissements étrangers robustes, avait précédemment signé plusieurs accords de libre-échange avec d'autres partenaires, dont le CPTPP – Accord global et progressif de partenariat transpacifique.

L'UE est le 2e importateur de produits vietnamiens, principalement chaussures et vêtements. -VNA