Hanoi (VNA) - Ces 30 dernières années, les relations de coopération entre le Vietnam et Israël ne cessaient de se développer et ont obtenus des résultats dans plusieurs domaines.

L’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Yaron Mayer. Photo: tuoitre.vn



Les domaines les plus performants sont le commerce, l'agriculture et l'éducation, a déclaré l’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Yaron Mayer.

Le commerce bilatéral est passé de presque zéro à plus de 2 milliards de dollars aujourd'hui. C'est également la force motrice permettant aux deux parties de négocier avec succès l'accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA), en vue de parvenir à la signature de cet accord, contribuant à stimuler les échanges commerciaux bilatéraux, a indiqué l’ambassadeur Yaron Mayer.

La signature prochaine du VIFTA sera une grande réussite entre le Vietnam et Israël, a affirmé le diplomate Yaron Mayer.

De nombreuses entreprises israéliennes sont venues au Vietnam. Les économies des deux pays sont complémentaires et servent de passerelle pour les pays voisins, aidant Israël à accéder à l'Asie et le Vietnam à introduire ses produits aux marchés du Moyen-Orient.

Depuis plus d’un an, de nombreux investisseurs israéliens se rendent compte que le Vietnam est une destination idéale pour construire des usines et apporter des technologies. Et inversement, les entreprises vietnamiennes se rendent en Israël pour rechercher des partenaires dans les secteurs pharmaceutiques, high-tech ou autres, a dit l’ambassadeur Yaron Mayer.

Cérémonie d'inauguration du bureau de commerce Israël - Vietnam. Photo: VNA



Les relations de coopération Vietnam-Israël se développent non seulement dans les domaines économiques et technologiques, mais promeuvent également dans le domaine de la culture et des échanges entre les peuples.

A l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, l’ambassade d’Israël au Vietnam invitera un créateur de chaussures israélien à apporter au Vietnam des produits apparemment simples mais innovants, a déclaré le diplomate.

À la fin de cette année, un programme musical majeur est attendu. Un orchestre symphonique israélien viendra au Vietnam pour se produire avec l'Orchestre symphonique national du Vietnam pour marquer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales. -VNA