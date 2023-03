Hanoi (VNA) – La Banque par actions commerciales de Saigon Hanoi (SHB) et la Société financière internationale (IFC) ont signé le 21 mars un contrat de crédit avec des prêts d’une valeur de 120 millions de dollars.

Plus précisément, elles ont signé le premier prêt prélevé de ce montant de 120 millions de dollars relevant du capital direct de l’IFC pour un délai de 3 ans. En outre, l’IFC, membre du groupe des Banques mondiales, lancera un prêt supplémentaire mobilisé auprès de prêteurs internationaux.

Ces prêts sont destinés à aider la SHB à développer son portefeuille de prêts destiné aux petites et moyennes entreprises, dont les entreprises appartenant à des femmes et celles impliquées dans la chaîne d’approvisionnement.

La SHB s’est engagée à réserver un minimum de 37,5% du montant du prêt aux entreprises détenues par des femmes, et recevra une subvention de 226 000 dollars des Fonds d’initiatives financières pour les femmes entrepreneures (We-Fi) et de la Facilité d’opportunités pour les femmes entrepreneures (WEOF), initiatives de financement mondiales qui ont pour but d’élargir l’accès au capital pour les femmes entrepreneures.

En même temps, 16,7% de la valeur du prêt seront exclusivement financés par la SHB aux petites et moyennes entreprises impliquées dans les chaînes d’approvisionnement.

Outre le soutien financier, l’IFC aidera la SHB à promouvoir le financement de ses chaînes d’approvisionnement avec des solutions et des produits spécialisés, créant ainsi un bond en fournissant des solutions financières pour aider à améliorer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement et à réduire les coûts.

Lors de la cérémonie de signature, Ngô Thu Ha, directrice générale de la SHB, a partagé que le partenariat durable entre l’IFC et d’autres institutions financières internationales et sa banque ces dernières années avait contribué à l’affirmation du prestige et de la capacité de la SHB sur le marché financier international, tout en affirmant la bonne stratégie de cette banque pour un développement sûr et solide.

Cela a aidé la SHB à se développer de manière stable et durable et à répondre pleinement aux normes de sécurité internationales, a-t-elle indiqué.

Au cours des dernières années, la SHB a mis en place de nombreux programmes pour soutenir les petites et moyennes entreprises, en particulier les entreprises détenues par des femmes qui contribuent de plus en plus activement au développement économique, a-t-elle souligné.

Selon elle, s’il existe des politiques et des solutions de soutien opportunes, notamment en termes de flux de capitaux préférentiels comme ceux de l’IFC, ces entreprises arriveront à favoriser davantage leurs points forts et à élargir leur production et leurs activités commerciales pour un développement durable.

L’IFC a prévu fournir une garantie de financement du commerce de 75 millions de dollars à la SHB dans le cadre du Programme de financement du commerce mondial (GTFP).

La participation au GTFP aidera la SHB à étendre son réseau mondial de banques partenaires, tout en contribuant à promouvoir la croissance du commerce et à soutenir les activités d’importation et d’exportation des entreprises vietnamiennes.

Toujours lors de cet événement, Thomas Jacobs, directeur national de l’IFC au Vietnam, au Cambodge et au Laos, a déclaré que le nouveau partenariat entre les deux parties aiderait la SHB à renforcer ses activités commerciales conformément à sa stratégie de développement en aidant les petites et moyennes entreprises à se développer leurs activités commerciales par le biais de prêts et de liens des chaînes d’approvisionnement mondiales, contribuant ainsi à la croissance économique et à la création d’emplois au Vietnam.

« Il est important que les petites et moyennes entreprises, en particulier les entreprises détenues par des femmes, reçoivent des aides afin d’accéder au capital pour se développer», a-t-il déclaré.

De plus, au cours du processus de coopération, l’IFC et ses partenaires du programme accompagneront la SHB dans l’élaboration de stratégies de développement et d’affaires, contribuant à l’amélioration de la capacité de gestion et la gestion des risques conformément aux normes internationales. – NDEL/VNA