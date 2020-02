Hanoi (VNA) – La Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale, a annoncé le 21 février qu’elle avait augmenté les limites de financement du commerce pour 4 banques vietnamiennes à 294 millions de dollars pour soutenir les entreprises dans le contexte de la flambée du nouveau coronavirus (COVID-19).

Photo : haiquanonline.com.vn

La propagation du COVID-19a provoqué des perturbations commerciales au Vietnam. Outre la réduction du tourisme et d’autres secteurs de services pertinents, l’épidémie a également causé des dommages au commerce transfrontalier, à la fabrication et à l’agro-industrie, entre autres secteurs.Ainsi, la SFI soutient les entreprises vietnamiennes en augmentant les limites commerciales de quatre banques commerciales qui sont clientes de la SFI. Ces 4 banques sont les banques commerciales par actions d’An Binh, de Tiên Phong, de Quôc Tê Viêt Nam et de Viêt Nam Thinh Vuong.L’augmentation de la limite totale de 294 millions de dollars permettra d’améliorer la capacité de ces banques à couvrir les risques de paiement en accordant des financements commerciaux aux entreprises locales, principalement aux petites et moyennes entreprises.Cette initiative fait suite à l’appel de la Banque d’État du Vietnam aux institutions financières pour qu’elles soutiennent les entreprises locales, qui pourraient être affectées par l’épidémie de Covid-19, en particulier celles qui sont liées au commerce et aux chaînes d’approvisionnement.À la suite de cette initiative, la SFI étudie également d’autres interventions élargies pour étendre son soutien au Vietnam afin d’atténuer l’impact économique du COVID-19et d’aider le pays à maintenir une croissance économique stable. – NDEL/VNA