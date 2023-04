Forum international de la marque nationale du Vietnam 2023. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam est un pays très apprécié pour l’édification et le développement d'une marque nationale et est la marque nationale ayant une croissance de valeur la plus rapide du monde au cours de la période 2020-2022.

C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Quoc Khanh lors de la cérémonie d'ouverture de la Semaine de la marque nationale et du Forum international de la marque nationale du Vietnam 2023 qui se déroulent du 17 au 23 avril. Ces événements ayant pour thème « Positionner la marque nationale du Vietnam vert » sont organisés par le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Université RMIT, des partenaires nationaux et internationaux.

Selon un rapport de Brand Finance, la valeur de la marque nationale du Vietnam en 2020 a augmenté de 29,1 % par rapport à 2019, atteignant 319 milliards de dollars ; en 2021, 21,6% par rapport à 2020 pour atteindre 388 milliards de dollars et en 2022, 11,1% par rapport à 2021 pour 431 milliards de dollars.

En particulier, dans le Top 10 des marques les plus précieuses au Vietnam, le pourcentage d'entreprises dont les produits ont obtenu la marque nationale vietnamienne a fortement augmenté, passant de 20 % en 2018 à 60 % en 2022.



Forum international de la marque nationale du Vietnam 2023 . Photo : VNA

Avec la large participation d'experts et de délégués en provenance d'agences de gestion de l'État, d'instituts de recherche, d'organisations et d'entreprises nationales et étrangères, le Forum international de la marque nationale du Vietnam 2023 apporte des dialogues approfondis, des perspectives multidimensionnelles tournant autour de l’édification, du développement et de la protection des marques.

Présente au forum, Nancy Elizabeth Snow, professeure d’honneur de l'Université de l'État de Californie, Fullerton, a souligné le Vietnam comptait désormais un nombre croissant de marques célèbres, y compris des marques étrangères et nationales. Les meilleures marques d'aujourd'hui offrent non seulement de bons services, de bons produits, mais surtout, font des promesses pour affirmer la confiance dans la marque. -VNA