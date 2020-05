Le Président Ho Chi Minh (4e, gauche), le général Vo Nguyen Giap et la délégation des Héros des forces armées dans le palais présidentiel. Photo: archives

Hanoï (VNA) - À l'occasion du 130e anniversaire du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890), la Semaine du film sur le Président Ho Chi Minh aura lieu du 19 au 26 mai dans l’ensemble du pays.

Dans le cadre de cet événement, cinq films sur le Président Ho Chi Minh seront diffusés au service du public. Il s’agit du long métrage "Trang dai ngan", des documentaires "Truong Son co nhung co bo doi lai xe", "Chim sat ngay xua", "Dat goi" et du film d’animation "Vang sang am ap".

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme confie au Département de la cinématographie, en coordination avec les unités concernés, pour organiser la projection gratuite des films à l'échelle nationale.

Comptant tenu de la situation de l'épidémie de COVID-19 et des instructions du gouvernement et du Premier ministre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme demande de prendre des mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie dans l’organisation de la Semaine du film.



À Hanoï, les films seront projetés au Centre national du cinéma (87 rue Lang Ha), au Cinéma d'août (45 rue Hang Bai) et dans de nombreux autres lieux. -VNA