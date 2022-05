Hanoi (VNA) – La Semaine du film de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) se tiendra du 27 mai au 1er juin à Hanoi et du 28 mai au 2 juin à Hô Chi Minh-Ville (Sud) pour célébrer le 55e anniversaire de la fondation du bloc régional.

Une scène du film "Mat biêc". Photo: qdnd.vn

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé mardi 24 mai que l’événement commencera par la projection du film vietnamien "Mat biêc" (Les yeux rêveurs) le 27 mai au Centre national du cinéma à Hanoi.

Inspiré du roman éponyme de l’écrivain Nguyên Nhât Anh et produit par les sociétés Galaxy et November Films, le film du réalisateur Victor Vu a remporté le prix "Bông sen Vàng" (Lotus d’or) lors du 22e Festival du film du Vietnam en novembre 2021.

Le film "Mat biêc" raconte l’histoire d’amour de Ngan, un garçon de la campagne de la province de Quang Nam (Centre), et de son amie d’enfance, Hà Lan. Celle-ci se tourne vers un homme riche qui finit par la trahir. Cependant, Ngan reste à ses côtés.

Le conseil d’organisation a sélectionné sept films de sept cinémas membres de l’ASEAN, dont "Les yeux rêveurs" du Vietnam, "Fear" du Cambodge, "Filosofi Kopi 2 : Ben et Jody" (Indonésie), "Dearest Sister" (Laos), "The Journey" (Malaisie), "The Great Myanmar" (Myanmar) et "Pad Thai : The Secret Recipe" (Thaïlande). L’entrée est gratuite pour la durée de cet événement. – VNA