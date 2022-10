Hanoi (VNA) – La Semaine du disign du Vietnam 2022 (Vietnam Design Week 2022) aura lieu du 5 au 11 novembre à Hanoï, Huê et Hô Chi Minh-Ville.

Sous le thème "Au-delà des attentes" (Beyond Expectations), la Semaine vise à rechercher et à honorer des produits et des designers exceptionnels dans des domaines pratiques qui servent la vie quotidienne de l'homme - Communication, Vivre, Décor & Design d'objet, Design d’Habillement et Disign public.

Il proposera une série d'événements tels que des expositions, des séminaires et des spectacles, visant à stimuler le développement de l'industrie culturelle et innovante en général et du design en particulier.

Le comité d'organisation a jusqu'à présent sélectionné 31 candidatures pour la finale du concours Designed by VietNam.

La Semaine du disign du Vietnam est un événement annuel organisé par l'Institut vietnamien d'études culturelles et artistiques (VICAS) sous l'égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.- VNA