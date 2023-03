Quang Ninh (VNA) - La deuxième édition de la Semaine des produits thaïlandais (Mini Thailand Week) a débuté jeudi 16 mars dans la province de Quang Ninh (Nord), mettant en vedette des produits thaïlandais phares.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur de Thaïlande Nikorndej Balabkura a souligné que son pays est le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN avec des échanges bilatéraux atteignant environ 21,5 milliards de dollars en 2022, en hausse de 2,8 milliards de dollars en glissement annuel.Le diplomate a exprimé son espoir que les deux pays puissent porter leur commerce bilatéral à 25 milliards de dollars d’ici 2025, comme l’ont déclaré les dirigeants des deux parties.Pour sa part, le vice-président du Comité populaire provincial, Bui Van Khang, a déclaré que l’événement revêt une grande importance pour renforcer les relations et la coopération économique entre le Vietnam et la Thaïlande en général, et entre Quang Ninh et les localités thaïlandaises en particulier, tout en promouvant les activités commerciales et le développement dans le nouveau contexte.L’événement, qui se déroulera jusqu’au 19 mars, comprend 71 stands gérés par 61 entreprises thaïlandaises, bureaux de représentation et agents de distribution au Vietnam.

Des visiteurs à la Semaine des produits thaïlandais 2023, à Quang Ninh. Photo: VNA



Une variété de produits thaïlandais de qualité sont exposés, notamment des aliments et des boissons, des produits ménagers, des vêtements, des bijoux, des produits de santé et de beauté, des articles de décoration et des souvenirs, des services de voyage, etc.La Semaine des produits thaïlandais 2023 vise à promouvoir les activités commerciales bilatérales entre les importateurs vietnamiens et les exportateurs thaïlandais, et à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux pays.Elle est organisée par le Quang Ninh Exhibition of Planning and Expo Centre, le Département de promotion du commerce international (DITP), l’Office du commerce de l’ambassade de Thaïlande à Hanoi, le gouvernement thaïlandais, en collaboration avec la Vietnam National Trade Fair et la compagnie de publicité (Vinexad) relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce. – VNA