La Semaine culturelle, sportive et touristique de Thanh Phu 2023 se tiendra au Parc-cimetière de la piste Hô Chi Minh sur mer, dans le district de Thanh Phu, province de Bên Tre (Sud). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Pour célébrer la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril) et la Journée internationale du travail (1er mai), la Semaine culturelle, sportive et touristique de Thanh Phu 2023 se tiendra du 27 avril au 2 mai dans la province de Bên Tre (Sud).

Organisé par le Comité populaire du district de Thanh Phu en collaboration avec le Service de la culture, des sports et du tourisme de Bên Tre, l'événement offrira à cette localité côtière, ainsi qu'à la province de Bên Tre l'occasion de présenter aux visiteurs des attractions touristiques, des produits agricoles, des villages traditionnels d'artisanat et des spécialités locales.

En même temps, ce sera une opportunité pour promouvoir et exploiter efficacement les potentiels et les avantages de la localité, introduisant et promouvant ainsi des valeurs culturelles uniques et attrayantes, ainsi que les ressources du tourisme littoral de Thanh Phu pour attirer les touristes.

Selon le directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme de Bên Tre, Nguyên Van Bàn, il s'agit d'une activité importante de promotion du tourisme local, conformément aux principaux objectifs de la localité qui consistent à "se concentrer sur le développement économique dans la direction de l’est, dont l'économie maritime, en particulier le tourisme maritime".

"C'est l’occasion pour Bên Tre en général et Thanh Phu d'attirer les investisseurs, de présenter les potentiels et les produits touristiques auprès des touristes nationaux et étrangers", a souligné Nguyên Van Bàn.

Une kyrielle d'activités

Placée sous le thème "Coopération et développement du tourisme littoral de Thanh Phu", la Semaine culturelle, sportive et touristique de Thanh Phu 2023 s'ouvrira à 09h00 le 27 avril. De nombreuses activités seront organisées : programme de promotion de la culture et du tourisme, exposition photo, présentation des produits agricoles, artisanaux et des beaux-arts. Un espace gastronomique présentera les plats délicieux de la région du Sud-Ouest ainsi que les spécialités du district de Thanh Phu.

Auront lieu également les spectacles artistiques, le concours de charme de l'áo dài (tunique traditionnelle des Vietnamiennes), le programme Famtrip présentant des destinations de Thanh Phu, et le colloque de promotion du tourisme, etc.

En outre, de nombreuses activités culturelles et sportives seront organisées sur l'île Côn Bung telles que le concours d'art public, le festival de cerfs-volants et les jeux folkloriques.

La cérémonie de clôture de l'événement aura lieu le 2 mai.-CVN/VNA