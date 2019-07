Un coin qui présente des spécialités de la province lors de l'événement (Photo: VNA)

Dong Thap, 15 juillet (VNA) - La semaine culturelle et touristique dans la province méridionale de Dong Thap, qui s'est déroulée dans la ville de Cao Lanh du 10 au 14 juillet, a accueilli plus de 600 000 visiteurs, soit une augmentation de 50% par rapport au dernier événement de l'année.

L’événement a été l’occasion de diverses activités, dont une cérémonie marquant l’anniversaire de la mort de l’homme local, Do Cong Tuong.

Do Cong Tuong a quitté la région centrale pour s'installer dans le village de My Tra en 1817 sous le règne de Gia Long. Tuong, qui a défriché les terres sauvages et planté de nombreux arbres fruitiers, s'est rendu compte que les rivières et les routes de la région conviendraient au commerce des fruits et des produits agricoles. Il rassembla de nombreuses personnes dans la région et organisa ce que l'on appelle aujourd'hui le marché de Cao Lanh.

L’anniversaire de la mort de Do Cong Tuong a lieu chaque année du 8 au 10 du sixième mois lunaire. Cette année, l'événement a été l'un des points forts de la culture et du tourisme.

Les autres activités consistaient à présenter les produits agricoles sûrs, les villages artisanaux traditionnels, l’agrotourisme et les produits touristiques de la province. Un concours de cuisine sur les spécialités des localités du delta du Mékong a également été organisé.

Dans le cadre de la semaine, une exposition sur Cao Lanh - Hoi An a été mise en place pour promouvoir la culture et le tourisme des provinces de Dong Thap et Quang Nam, et renforcer leurs relations.

Lors de la cérémonie de clôture, le directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thuong, également chef adjoint du comité organisateur, a déclaré que la semaine de la culture et du tourisme avait permis de renforcer la coopération et les échanges culturels entre les localités.

Il visait également à conserver et à développer les valeurs du patrimoine culturel immatériel afin de promouvoir le tourisme et la construction de la marque dans la province, a-t-il ajouté. -VNA