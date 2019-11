An Giang (VNA) – Plus de 50 artistes cambodgiens se sont produits jeudi soir 21 novembre dans la ville de Long Xuyên, province d’An Giang (Sud), ouvrant la Semaine culturelle du Cambodge au Vietnam 2019.

Des artistes cambodgiens chantent et dansent sous le signe de l'amitié vietnamo-cambodgienne. Photo: VNA



Organisé par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts, cet événement est une activité importante prévue par le plan de coopération culturelle et artistique entre le Vietnam et le Cambodge pour la période 2018-2022.

La manifestation qui se tient du 18 au 23 novembre à Cân Tho et An Giang vise à présenter la culture et l’image du peuple du royaume au Vietnam, à promouvoir la coopération culturelle et artistique bilatérale, et à contribuer à renforcer l’amitié entre les deux pays voisins. – VNA