Le taux de violations de la sécurité alimentaire et d'intoxications alimentaires doit être limité dans le temps à venir. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - “Il existe encore de nombreuses lacunes dans la garantie de la sécurité alimentaire au Vietnam, ce qui entraîne des impacts importants sur la santé des consommateurs. Il est temps que toute la communauté crée des processus de production, de transformation, de distribution et de consommation d'aliments en toute sécurité.” Ce commentaire a été entendu lors d'une conférence récemment tenue à Hô Chi Minh-Ville.



Lors de la conférence ayant pour thème “Assurer la qualité, la sécurité et la transparence de l'origine des aliments pour les consommateurs vietnamiens”, organisée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans la mégapole du Sud, Nguyên Nhu Tiêp, directeur du Département national de l'assurance qualité agro-foresterie-pêche (Nafiqad), dépendant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MADR), a évalué la situation de la sécurité alimentaire au Vietnam. Il a déclaré que malgré plusieurs amendements juridiques, le taux de violations de la sécurité alimentaire et d'intoxications alimentaires au Vietnam était toujours élevé par rapport aux pays développés à cause de la petite échelle de production, de la qualité instable et du manque de transparence. "La raison principale est que les politiques et les lois sont incomplètes et ne correspondent pas encore à la réalité. En outre, c’est également dû au fait que l'infrastructure commerciale est faible, que la logistique est arriérée et que le système de supervision et d'inspection n'est ni efficace ni rigoureux", a dit M. Nhu Tiêp.

De nombreux défis pour assurer la sécurité alimentaire

Pour sortir de cette situation persistante, il est nécessaire d'allier la production et la consommation pour construire et développer la chaîne de valeur des produits issus de l'agriculture, de la transformation, de la distribution et de la consommation. Ces étapes clés doivent être menées par les fermes, les coopératives, jusqu'aux marchés de gros et à la grande distribution. Il faut standardiser ces étapes essentielles et partager ostensiblement les informations entre les parties pour surveiller conjointement la trace des aliments.

Concernant la question de la transparence dans la garantie de la sécurité alimentaire au Vietnam, Nguyên Thi Hông Minh, présidente de l'Association de la transparence alimentaire, s'inquiète que récemment, des pratiques frauduleuses sont apparues, par exemple, on transforme des produits d’origine inconnue en produits estampillés VietGAP pour les vendre dans les supermarchés, ce qui trompe les consommateurs. Mme Hông Minh propose de former les acteurs pour vérifier la qualité des produits pour tout le monde, en particulier les agriculteurs de la coopérative, afin qu'ils puissent contrôler la quantité de chacun. Ainsi, on règle le problème de la pénurie de ressources humaines gérant la sécurité alimentaire dans les localités.

Vu Kim Hanh, présidente de l'Association des entreprises des produits vietnamiens de haute qualité (AEPVHQ) a déclaré : “Dans l’esprit de nombreux individus et organisations au Vietnam, à propos de la production et du commerce, on s’intéresse à gérer des documents, plutôt qu’à vraiment se concentrer sur l'amélioration de la qualité des produits. Parallèlement, une partie des consommateurs préfèrent toujours acheter des aliments à bas prix dans les marchés locaux ou sauvages où l'origine et la qualité ne peuvent être contrôlées”.

Étant du même avis, Vu Thi Hâu, présidente de l'Association vietnamienne des détaillants (AVR), a partagé que le système actuel de production, de circulation et de distribution alimentaire fonctionnait pour réaliser des bénéfices immédiats. "Concrètement, on ne se concentre pas sur le choix des ressources pour produire des produits de qualité. La production suit également le mouvement et les rumeurs du marché, ce qui provoque l’excès ou la pénurie des produits sur le marché. L’application de la science et des technologies à la production pour assurer la sécurité alimentaire est encore faible”, a ajouté Vu Thi Hâu.

En tant que fabriquant, Trân Van Thich, directeur de la coopérative Phuoc An (arrondissement de Binh Chanh, Hô Chi Minh-Ville) a déclaré : “Les coopératives sont confrontées à des difficultés pour standardiser leurs produits. Bien qu'ils veuillent vraiment construire un établissement de transformation standard et à grande échelle, jusqu'à présent, la coopérative Phuoc An n'a pas pu déployer le projet car elle n'est pas soutenue par la localité pour la location des terres. Parallèlement, les travaux d'inspection et de post-inspection des unités de gestion sont encore très imbriqués, avec de trop nombreuses équipes d'inspection”.

Souligner la responsabilité de toute la communauté

La transparence de l'origine des aliments vise à gagner la confiance des consommateurs vietnamiens. Photo : CVN





Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, la sécurité alimentaire est un problème actuel. Ainsi, selon lui, pour la gestion de la sécurité alimentaire, "nous n’avons pas besoin d'attendre le "Mois d'action pour la sécurité alimentaire mais nous devons la mettre en œuvre continuellement. Tous doivent travailler ensemble pour aider à changer la sensibilisation de la population et aider les agriculteurs à changer le mode de production”.Selon le MADR, pour sensibiliser la population à la production propre et à la consommation de produits propres, il est désormais nécessaire d'éduquer la jeune génération et les élèves des écoles primaires à connaître la valeur de la production propre et les avantages des produits agricoles propres. Ainsi, lorsqu'ils grandiront et participeront aux activités de production, ces enfants adhéreront facilement à la tendance d'une production sûre et écologique sans avoir à recourir à des campagnes de propagande ou aux responsables étatiques actuels pour la gestion de la qualité. - CVN/VNA