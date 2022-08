L'ambassadeur Dang Hoang Giang , aussi chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU et la secrétaire générale adjointe de l’ONU chargée des stratégies et politiques de gestion et de la conformité, Catherine Pollard. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L'ambassadeur Dang Hoang Giang, aussi chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU), a travaillé le 23 août avec la secrétaire générale adjointe de l’ONU chargée des stratégies et politiques de gestion et de la conformité, Catherine Pollard.

La secrétaire générale adjointe de l’ONU a apprécié des contributions actives du Vietnam à l’ONU. L’ONU est prête à coordonner étroitement avec le Vietnam et ses pays membres pour promouvoir un fonctionnement plus efficace de l'ONU, le multilatéralisme et renforcer la représentativité des pays membres, a-t-elle affirmé.

Soulignant l'engagement du Vietnam à contribuer activement au travail de l’ONU, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a fait part des efforts du Vietnam au fil des ans, notamment l'envoi des forces militaires et de police pour participer à la mission de l'ONU, les contributions financières aux opération de maintien de la paix ainsi qu'aux autres activités de l'ONU.

Le diplomate vietnamien a également précisé que le Vietnam attachait de l’importance à la promotion des relations avec l'ONU et souhaitait apporter une contribution plus active via l’intensification de la représentation du Vietnam au sein des institutions de l'ONU.-VNA