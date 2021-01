Des passagers attendent pour remplir les procédures d'entrée au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Centre russe de contrôle et de prévention des infections dues au coronavirus a déclaré que le pays reprendrait ses vols vers le Vietnam, l'Inde, la Finlande et le Qatar à partir du 27 janvier, avec une fréquence de quelques vols par semaine.

Les opérations aériennes entre la Russie et ces pays ont été suspendues depuis les premières semaines de l’apparition de l'épidémie.

L'annonce du centre a indiqué que l’agence avait décidé de reprendre les vols vers le Vietnam avec la ligne Moscou-Hanoï (2 vols / semaine), l'Inde avec la ligne Moscou-New Delhi (2 vols / semaine), la Finlande avec les lignes Moscou-Helsinki (2 fois / semaine), St. Pétersbourg-Helsinki (2 vols / semaine) et le Qatar avec la ligne Moscou-Doha (2 vols / semaine).

Le Centre russe de contrôle et de prévention des infections dues au coronavirus a confirmé que le taux d’infection du COVID-19 au Vietnam, en Inde, en Finlande et au Qatar était inférieur à 40 cas / 100.000 habitants en 14 jours, ce répondant aux critères épidémiologiques pour connecter les vols.



Selon le site de statistiques worldometer.info, au 16 janvier, la Russie avait enregistré plus de 3,5 millions des infectés au COVID-19, dont plus de 65.000 décès. Le Vietnam compte plus de 1.500 cas, avec 30 décès ; l'Inde plus de 10,5 millions de cas, 152.000 décès ; la Finlande plus de 40.000 cas et plus de 600 décès et Qatar plus de 147.000 cas, plus de 240 décès. - VNA