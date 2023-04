Hanoï (VNA) – Au nom du président russe Vladimir Vladimirovich Poutine, le vice-Premier ministre russe Dmitri Tchernychenko a remis jeudi 6 avril à Hanoï l’Ordre de l’Amitié de l’État russe au général de division Bui Hai Son, chef par intérim du comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh, pour ses contributions actives au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux peuples.Le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko a souligné que la Russie reconnaissait et appréciait hautement le comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh, et de Bui Hai Son en particulier, qui avaient apporté de nombreuses contributions actives à la promotion de l’amitié et de la coopération entre les deux peuples.La Russie, notamment l’Institut russe de recherche sur les plantes médicinales et aromatiques, continuera de renforcer la coordination avec le comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh pour bien accomplir la tâche de préservation à long terme et de protection du dépouille du Président Ho Chi Minh ainsi que d’autres tâches.Le général de division Bui Hai Son a exprimé son honneur de recevoir cette distinction, qui montre également la reconnaissance de l’État russe pour des générations de fonctionnaires, d’employés et de soldats du comité de gestion du mausolée.Dans les temps à venir, le comitél de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh continuera à renforcer la coopération, à cultiver, à préserver et à développer une bonne et profonde amitié avec l’Institut russe de recherche sur les plantes médicinales et aromatiques, contribuant activement à l’édification de la solidarité et de l’amitié entre les deux nations.Dans la matinée du même jour, le vice-Premier ministre Dmitry Chernyshenko est venu offrir des fleurs au Mémorial des Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son à Hanoï et rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée. -VNA