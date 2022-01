Hanoi (VNA) - La résolution n°128/NQ-CP du gouvernement sur l’adaptation sûre et flexible et le contrôle efficace du Covid-19 est d’une grande importance dans la lutte contre l’épidémie et la reprise économique, a déclaré le vice-ministre du Plan de l’Investissement Trân Quôc Phuong.

Vue du séminaire à Hanoi, le 4 janvier. Photo : VNA

Le responsable s’est exprimé mardi 4 janvier à un séminaire à Hanoi au cours duquel des intervenants ont analysé et évalué les politiques adoptées par le gouvernement l’année dernière qui ont entraîné des changements stratégiques dans la réponse nationale au Covid-19, et discuté des perspectives pour 2022 et les années suivantes.Les stratégies de réponse introduites par le gouvernement se sont avérées pertinentes et efficaces tout au long des quatre vagues de contaminations en 2020 et 2021, a-t-il estimé, soulignant que la résolution n°128 a changé la donne dans la façon dont le Vietnam combat le Covid-19 et revitalise l’économie.C’était quelque chose que les gens attendaient après une longue période de distanciation sociale, a-t-il noté, ajoutant que grâce à la publication de la résolution, le Vietnam a connu une croissance économique positive en 2021.Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a lui déclaré que la résolution n°128 reflète un changement dans la stratégie de lutte contre le Covid-19 du Vietnam, qui a également été largement adoptée par de nombreux pays dans le monde. La plupart des pays acceptent désormais de "vivre avec le virus", en combattant le Covid-19 et en développant l’économie en même temps, a-t-il expliqué.Trân Quôc Phuong a en outre souligné l’influence positive de la résolution n°128 sur la reprise économique du Vietnam, affirmant que grâce à cette résolution, la croissance du PIB a rebondi à 5,22% au dernier trimestre de 2021 après avoir reculé de plus de 6% au trimestre précédent.«Si nous avons un bon et efficace modèle de lutte contre les virus, toutes les activités sociales et économiques et la vie quotidienne des gens pourront reprendre immédiatement, même fortement», a-t-il déclaré.L’année dernière, le Vietnam a été durement touché par la quatrième vague qui a débuté fin avril, faisant près de 1,7 million de personnes infectées et plus de 31.000 morts. La pire résurgence du Covid-19 a eu de lourdes conséquences sur l’économie du pays, ramenant la croissance du PIB en 2021 à 2,58%, son plus bas niveau depuis une décennie. – VNA