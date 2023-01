Hanoï (VNA) - Comme pendant la période Covid-19, la résilience du peuple vietnamien se reflète dans la manière dont la communauté vietnamienne surmonte les difficultés. C’est un « soft power » précieux que nous devons chérir et promouvoir.

Hô Quôc Tuân, professeur de l'Université de Bristol au Royaume-Uni. Photo : baodautu.vn

« À minuit, le 1er jour de novembre 2022 à Hô Chi Minh-Ville, après avoir réservé une chambre d’hôtel avec mes collègues de l’Université de Bristol, j’ai décidé de prendre un taxi pour aller manger en fin de soirée.Un collègue surpris a demandé : “À cette heure ?” J’ai ri : “C’est l’avantage de vivre au Vietnam”. Il a ri et dit : “Cet endroit est tellement vivant”.Si quelqu’un me demandait ce qui m’impressionne au Vietnam, je dirais : « la vitalité et la résilience ».Au cours de ce voyage, j’ai traversé plusieurs pays asiatiques, mais je n’ai vu cela qu’au Vietnam.À Hô Chi Minh-Ville, même en pleine nuit, je peux encore facilement trouver de nombreux restaurants de nouilles, de “phở” (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet) et de riz gluant. Il y a toujours un café qui est ouvert et de nombreuses personnes y sont encore assises.La vitalité du Vietnam est différente de celle de nombreux endroits où je suis allé.La Thaïlande est sympathique, mais pas assez vivante.Singapour a aussi un service de restauration tard dans la nuit, mais il manque de convivialité et d’attrait. C’est trop rapide et professionnel.S’il y a une comparaison, je penserai à l’Espagne, où après minuit c’est encore bondé, car les gens dînent à partir de 10 heures du soir. Mais c’est quand même différent, car à 8 h du matin en Espagne c’est très calme, il y a peu de passants. Je pouvais parcourir 4 rues sans trouver un café ouvert à 8 heures du matin à Madrid. Mais au Vietnam, tard ou tôt le matin, je trouve toujours facilement un restaurant ouvert.Il y a un peu plus de 12 mois, le Vietnam a dû traverser une période difficile. Le portail d’information des autorités de Hô Chi Minh-Ville notait également : “La période de la fin de mai à la fin de septembre 2021 est considérée comme une période extrêmement difficile pour la ville, car tous les domaines stagnaient, la santé était trop téléchargée à un moment où le besoin de soutien et de relais des gens a augmenté”.Pourtant, un peu plus de 12 mois plus tard, les choses ont très rapidement changé.Une de mes connaissances qui travaille à l’ambassade britannique à Hanoï a déclaré qu’il était surpris par la vitalité des villes comme Hanoï ou Hô Chi Minh-Ville.Il pensait que tout se redresserait très lentement après l’épidémie de Covid-19, surtout après ce qui s’est passé à Hô Chi Minh-Ville.Il a utilisé le mot “incroyable” pour décrire cette reprise.En tant que personnes qui voyagent au Royaume-Uni et au Vietnam, et qui ont la possibilité de voyager dans de nombreux autres pays, nous partageons le même point de vue selon lequel la vitalité des grandes villes du Vietnam s’est rétablie de manière étonnante.La croissance économique du Vietnam de 8,02 % en 2022 a reflété en partie cela, malgré les difficultés des derniers mois de l’année.Derrière ces chiffres, bien sûr, il y a beaucoup plus à discuter. Mais, on ne peut nier que, sans persévérance et résilience, la croissance de 2022 n’aurait été que de 4 % à 5 %.La résilience et la vivacité sont des facteurs qui révèlent la capacité de nombreux pays à surmonter le blocus à cause du Covid-19 et la récente période épidémique est un test de capacité de chaque pays.Le Vietnam est certainement l’un des pays qui a réussi ce test.La résilience du peuple vietnamien ne se reflète pas seulement dans la période de Covid-19, mais aussi dans la manière dont la communauté vietnamienne a surmonté ces difficultés, telles que les catastrophes naturelles annuelles ou la manière dont elles ont surmonté les barrières linguistiques et raciales pour survivre et prospérer dans de nombreuses régions du monde.L’année 2023 devrait être une année avec de nombreux défis et difficultés qui continueront d’entourer les travailleurs ainsi que les entreprises. C’est là que la résilience des entreprises et des gens est plus que jamais nécessaire.Avec ce soft power, le Vietnam relèvera avec fermeté les défis de 2023.-NDEL/VNA