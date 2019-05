Quang Nam, 26 mai (VNA) - Une cérémonie a été organisée samedi soir 25 mai sur l'île de Cu Lao Cham, dans la ville de Hoi An, province centrale de Quang Nam, à l'occasion du dixième anniversaire de la reconnaissance par l'UNESCO de ce site en tant que réserve mondiale de biosphère.

La réserve mondiale de biosphère Cu lao Cham. Photo: VNA

S'exprimant lors de la cérémonie, Nguyen The Hung, vice-président du Comité populaire de Hoi An, a déclaré que la vie des habitants de l'île n'avait cessé de s'améliorer et que la réserve avait affirmé sa position dans le cœur des touristes nationaux et étrangers. Tout cela a renforcé la détermination des habitants et des autorités à préserver le site.

En 2009, lors de sa reconnaissance, Cu Lao Cham n'a accueilli que 15.000 touristes, mais ce nombre est passé à 415.000 l'année dernière. Actuellement, il n’y a plus de foyers défavorisés sur l’île et le revenu annuel par habitant s’élève à 42 millions de dongs (1.800 dollars).

La préservation de la mer et la protection de l'environnement ont toujours attiré l'attention des résidents et des autorités locales au cours de ces 10 dernières années. La structure économique locale a également connu une métamorphose en passant vers le tourisme et les services.

Cu Lao Cham est considérée comme une preuve vivante du lien harmonieux entre la nature et l'être humain, a insisté le vice-président du Comité populaire de Hoi An.

Cu Lao Cham fait partie de la commune insulaire de Tân Hiêp, ville de Hôi An, province de Quang Nam. Située à environ 18km à l’est de Hôi An, c’est l’une des rares îles du Vietnam à conserver un grand couvert végétal, lieu d’abri de nombreux animaux rares.

L’île, d’une population d’environ 3.000 habitants et d’une superficie d’environ 15km², se compose de huit îlots: Hon Lao, Hon Kho Me, Hon Kho Con, Hon Tai, Hon Dai, Hon La, Hon Mo et Hon Ong. Sa beauté naturelle et l’accueil chaleureux de ses habitants en font une destination de charme pour les touristes. -VNA