Hanoi (VNA) - La Commission sud-coréenne du commerce (KTC) continue de proroger de deux mois son enquête antidumping sur les tuyaux en cuivre sans soudure portant le code HS 7411.10.0000 en provenance de Chine et du Vietnam, a fait savoir l’Office du commerce du Vietnam en République de Corée.

Photo d'illustration: vneconomy.vn

La KTC devrait rendre sa conclusion finale le 27 août 2022 pour se donner davantage de temps pour examiner les informations supplémentaires relatives aux producteurs et aux exportateurs.Les tuyaux en cuivre sans soudure sont couramment utilisés dans les climatiseurs, les réfrigérateurs et les systèmes de refroidissement et de chauffage en raison de leurs niveaux élevés de résistance à la corrosion et de conductivité thermique.Selon la Direction des recours commerciaux du ministère de l’Industrie et du Commerce, la KTC a officiellement lancé le 29 octobre 2021 son enquête et a rendu le 22 avril 2022 ses conclusions préliminaires. Elle y a établi des marges de dumping de 10% à 14,78% pour les entreprises vietnamiennes et de 15,95% à 42,03% pour les entreprises chinoises.Cependant, la KTC a demandé de ne pas imposer de mesures provisoires dans cette affaire en raison de l’absence des éléments de preuve suffisants montrant que les importations ont causé des dommages considérables à la production intérieure. – VNA