Séoul (VNA) - Le gouvernement sud-coréen a décidé d’allouer une aide humanitaire d’une valeur de 300.000 de dollars au Vietnam pour l’aider à surmonter les conséquences des récentes inondations dans le Centre du pays, a annoncé jeudi 22 octobre le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

Scènes de désolation dans la ville de Dông Hà, province de Quang Tri. Photo : VNA

Selon le ministère, les pluies diluviennes qui ont duré depuis le 6 octobre ont fait plus de 100 morts dans le Centre du Vietnam. Les inondations ont également forcé plus de 90.000 personnes à évacuer et submergé environ 130.000 maisons. Les pertes de biens sont extrêmement importantes.



Le ministère a déclaré qu’il espérait que ce don contribuera à soutenir d’urgence les personnes touchées par les inondations, les aidant ainsi à stabiliser au plus tôt leur vie.



Dans les temps à venir, le gouvernement sud-coréen poursuivra ses efforts pour soutenir les pays et les personnes en difficulté qui sont non seulement touchés par des catastrophes naturelles mais également par d’autres crises humanitaires, a-t-il encore indiqué. – VNA