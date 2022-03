Dà Nang (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Da Nang, en collaboration avec l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA), a organisé vendredi 4 mars une cérémonie pour lancer le Centre intégré de contrôle de la résilience urbaine verte et intelligente (Centre ENSURE).

Lors de la cérémonie de lancement du projet à Dà Nang, le 4 mars. Photo : VNA

Il s’agit d’un projet d’APD non remboursable ajouté par le gouvernement de la République de Corée à la partie vietnamienne avec un investissement total de 259 milliards de dôngs (11,3 millions de dollars) et qui devrait être achevé en 2025.

Il vise à renforcer la résilience aux catastrophes naturelles, à contribuer au développement socio-économique de la plus grande ville du Centre, à créer un environnement des affaires favorable, à attirer des investissements et à assurer la sécurité des résidents et des visiteurs.

En outre, le projet appliquera les technologies de l’information pour reconnaître et avertir rapidement des catastrophes naturelles, prévoir leur évolution, améliorer la capacité de prévision et de réponse de Dà Nang aux catastrophes naturelles et promouvoir la restauration urbaine verte.

Selon le directeur de la KOICA Vietnam Cho Han-deog, bien qu’il y ait eu de nombreux projets individuels sur la réponse aux catastrophes au Vietnam - l’un des pays vulnérables au changement climatique, ce projet est particulièrement important car il fournit une solution complète de surveillance intégrée des catastrophes.

La KOICA travaillera avec le plus grand sens des responsabilités pour pouvoir obtenir des résultats mérités, apportant ainsi la valeur "sûre" aux habitants de Dà Nang, a-t-il ajouté.

Vue aérienne de la ville de Dà Nang. Photo : VNA

Une fois opérationnel, le Centre ENSURE sera le premier modèle au Vietnam avec diverses fonctions intégrées d’appels d’urgence, de partage d’informations entre les agences d’intervention d’urgence (police, sapeurs-pompiers, soins de santé, fonction publique), de surveillance des catastrophes grâce à des systèmes de haute technologie et la fourniture de scénarios d’intervention en cas de catastophe et la formation sur l’intervention en cas de catastrophe.

Il devrait jouer un rôle moteur dans la promotion du processus de construction d’une ville intelligente à Dà Nang, en améliorant la gouvernance et les capacités administratives basées sur les plateformes numériques.

Le vice-président du comité populaire municipal, Trân Phuoc Son, a déclaré que dans le contexte du changement climatique et des impacts de plus en plus graves causés par les catastrophes naturelles, le centre revêt une importance pour la ville de Dà Nang en particulier et pour le Centre en général, et contribue à la réalisation de l’objectif de construire une ville intelligente à Da Nang d’ici 2030. – VNA