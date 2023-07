Photo: VNA



Séoul (VNA) - Deux constructeurs navals coréens, Hanwha Ocean et HD Hyundai, ont besoin de main-d'œuvre vietnamienne dans le contexte d'une pénurie prolongée de main-d'œuvre dans l'industrie.

Hanwha Ocean a signé un protocole d'accord avec le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce à Hanoï le 22 juillet pour renforcer les relations de coopération globale entre les deux parties en matière de formation et de placement pour les travailleurs navals vietnamiens.



Pendant ce temps, le président de HD Hyundai, Chung Ki-sun, a également visité le chantier naval de Hyundai Vietnam Shipbuilding dans la province de Khanh Hoa (Centre) en juin lors de sa visite au Vietnam.

Avec la création de Hyundai Vietnam Shipbuilding Company en 1996, le Vietnam est devenu le 5e pays recevant le plus de commandes de construction navale au monde. Le Vietnam est également connu pour avoir un contingent de travailleurs navals les plus qualifiés et les plus expérimentés parmi les pays d'Asie du Sud-Est.

Actuellement, les constructeurs navals sud-coréens accordent la priorité au recrutement de travailleurs vietnamiens.

Les données compilées par le ministère sud-coréen de la Justice au début de 2023 montrent que les ressortissants vietnamiens représentaient 55,1 % des 1.595 étrangers qui ont reçu des visas E-7 entre janvier 2022 et janvier 2023 pour des activités spécifiques liées à l'industrie de la construction navale. -VNA