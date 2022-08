Hanoi (VNA) – La reprise économique du Vietnam sera plus forte au second semestre 2022, d’autant plus que le pays a repris ses activités touristiques après une fermeture de deux ans, selon le dernier rapport de Standard Chartered Vietnam.

La reprise économique repose en grande partie sur la dynamique de croissance de l’activité associée à la réouverture économique après la vague de Covid-19 au deuxième semestre de 2021. Photo : VNA



Le rapport indique que l’économie vietnamienne poursuivra sa reprise en août, la reprise ayant montré des signes d’accélération.



La banque a maintenu ses prévisions de croissance du PIB du Vietnam à 10,8% et à 3,9% respectivement aux troisième et quatrième trimestres de cette année, portant la croissance sur l’ensemble de l’année à 6,7%.



Tim Leelahaphan, l’économiste de Standard Chartered pour la Thaïlande et le Vietnam, a prévu que la reprise s’accélérerait remarquablement. Cependant, il a également averti que les prix mondiaux élevés du pétrole pourraient avoir des effets négatifs sur l’économie vietnamienne.



Les ventes au détail devraient bondir fortement, à 60,2% en août, contre 42,6% le mois précédent, ajoute le rapport.



La production industrielle, les exportations et les importations devraient progresser respectivement de 15,2%, 15% et 15,2% ce mois-ci contre 9,8%, 3,4% et 11,2% en juillet.



Le Vietnam pourrait enregistrer un déficit commercial ce mois-ci, qui devrait se situer autour de 1,4 milliard de dollars. Les produits électroniques sont restés la principale source de devises du pays.



