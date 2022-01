Le ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son . Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Outre la réouverture des écoles, le ministère de l'Éducation et de la Formation a demandé aux localités d'avoir des plans pour remettre à niveau les élèves quand ils retournent à l’école après une longue période d'étude en ligne à cause de la pandémie de COVID-19.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur ce sujet, le ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son a souligné que la remise à niveau des élèves se ferait sur plusieurs années. Les écoles doivent également identifier les problèmes psychologiques des élèves afin de fournir des conseils et un soutien adaptés.

Photo : VNA

Évaluant la mise en œuvre de l'apprentissage en ligne au cours du temps dernier, le ministre Nguyen Kim Son a partagé que ces deux dernières années, les activités d'enseignement en ligne ont été déployées par le secteur de l'éducation sur une grande échelle en fonction des évolutions de l'épidémie.

Pourtant, selon le ministre, l'enseignement en ligne, notamment au niveau secondaire, ne peut pas avoir la même qualité que l'enseignement en présentiel. Ainsi, le ministère de l’Education et de la Formation examinera l'enseignement en ligne, afin de procéder à des évaluations spécifiques et de proposer des solutions plus appropriées. -VNA