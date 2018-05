L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Tran Ngoc An, présente ses lettres de créances à la reine Elizabeth II.



Londres (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Tran Ngoc An, a présenté le 3 mai ses lettres de créances à la reine Elizabeth II au palais de Buckingham, à Londres.

La reine Elizabeth II s’est déclarée satisfaite du développement de la coopération et de l’amitié entre le Vietnam et le Royaume-Uni ces derniers temps. Plusieurs membres de la famille royale dont le prince Andrew et le prince William se sont rendus au Vietnam et ont exprimé leur bonne impression sur ce pays.

L’ambassadeur Tran Ngoc An s’est engagé à faire tout son possible pour promouvoir la coopération et l’amitié entre les deux pays.

Lors d’une rencontre avec des amis britanniques, le corps diplomatique et des Vietnamiens au Royaume-Uni, l’ambassadeur Tran Ngoc An a mis en vedette le développement de la coopération multiforme entre les deux pays ces dernières années, en particulier dans l’économie, le commerce, l’investissement, la défense, l’éducation et la formation.

En 2017, le commerce bilatéral a progressé de 13% et le Vietnam a accueilli environ 300.000 visiteurs britanniques.

L’année 2018 marque le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux nations, a indiqué le diplomate vietnamien, ajoutant que l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni collaborera avec des parties concernées pour organiser des célébrations. -VNA