La commune de Tan Hoa, district Minh Hoa, province de Quang Binh lors des crues au début de septembre. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Département général de prévention et de résilience aux catastrophes naturelles, en coopération avec le Service des forêts des Etats-Unis (USFS) et des organisations concernées organise du 17 au 20 septembre à Hanoi un séminaire sur la régulation d’interbranches et de centres des activités d’urgence.

Cette conférence vise à équiper de nouvelles informations scientifiques aux agents travaillant dans la prévention et la résilience aux catastrophes naturelles du Vietnam.

Dans le cadre du programme de coopération Etats-Unis-ASEAN dans la gestion des catastrophes naturelles, via la coopération avec l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et le Département d'État des États-Unis, l’USFS a coopéré avec le Département général de prévention et de résilience aux catastrophes naturelles du Vietnam pour élaborer le projet « Assistance dans la formation, amélioration de la compétence de direction et de régulation dans la résilience aux catastrophes naturelles au Vietnam » approuvé par le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural.

C’est ce qu’a informé Tran Quang Hoai, chef adjoint du Comité central de pilotage de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, et chef du Département général de prévention et de résilience aux catastrophes naturelles du Vietnam lors du séminaire.

D’après Christine Gandomi, directrice adjointe du programme de développement du bureau de l’USAID au Vietnam, l’USAID a financé 20 millions de dollars et le Département américain de la Défense, plus de 28 millions de dollars pour former des cadres, des habitants et des forces armées dans la résilience aux catastrophes naturelles au Vietnam afin de réduire leurs dégâts. -VNA